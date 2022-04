Od wybuchu wojny w Ukrainie ponad 370 tys. osób wjechało do Polski przez przejście w Korczowej

Ruch samochodowy i osobowy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej (województwo podkarpackie) odbywa się na bieżąco. Od wybuchu wojny w Ukrainie ponad 370 tysięcy osób wjechało do Polski przez to przejście - powiedział w środę PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz.

Przed szlabanami wyjazdowymi na terminal odpraw w Korczowej stoi w środę kilkanaście samochodów osobowych, głównie na polskich i ukraińskich tablicach rejestracyjnych, obok czekają pojazdy ciężarowe. Około 200 metrów przed przejściem funkcjonariusze policji regulują ruch na drodze dojazdowej, pomagają w ustawianiu się w kolejce i udzielają informacji. Od strony Przemyśla co kilkanaście minut do kolejki dojeżdża kolejne auto osobowe.

"Odprawy na przejściu w Korczowej odbywają się na bieżąco. Jak grupa pojazdów odjeżdża z przejścia, to wpuszczane są kolejne. Kluczowa jest tutaj płynność odprawy. Dlatego zawsze kilka samochodów oczekuje przed kontrolą, tak, aby funkcjonariusz mógł sprawnie przeprowadzić odprawę" - powiedział rzecznik.

Przed wjazdem na terminal odpraw umieszczone są szlabany, dzięki którym funkcjonariusze straży granicznej regulują ruch samochodów osobowych. W tym samym miejscu jest też sygnalizacja świetlna.

"W momencie, kiedy funkcjonariusz straży granicznej ma informację o odprawionych samochodach i wolnym miejscu na terminalu, to może wpuścić kolejną grupę aut na przejście do odprawy" - wyjaśnił Zakielarz. Dodał, że "luka pomiędzy szlabanem a terminalem jest ważna między innymi ze względów bezpieczeństwa, kiedy na miejsce musiałaby dojechać karetka".

Na terminalu odpraw po stronie polskiej ustawione są namioty, w których uchodźcy przekraczający granicę pieszo mogą się ogrzać, aby nie stać na zewnątrz w kolejce do odprawy. Głównie są to matki z małymi dziećmi i osoby starsze. Funkcjonariusze SG pomagają im później przenieść bagaże, niosą dzieci na rękach, tłumaczą, jakie dokumenty są potrzebne do odprawy granicznej i celnej. Później po stronie polskiej uchodźcy są odbierani przez znajomych i rodziny.

Jak poinformował Zakielarz ostatniej doby przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski wjechało 12,6 tysięcy osób. Najwięcej dotarło przez przejście w Medyce 6,2 tys., w tym pieszo 2,4 tys. i koleją 900 osób. Przez przejście w Korczowej dotarło 4,1 tys., w tym 600 osób pieszo. W Budomierzu granicę przekroczyło 1,5 tys. osób, w tym 50 pieszo, a w Krościenku 700 osób, w tym 50 pieszo. Z Polski wyjechało 8,2 tys. osób.

Od początku wojny do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski łącznie wjechało 1,35 mln osób, w tym 493 tys. pieszo.