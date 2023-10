Odpad z planowanych elektrowni jądrowych nie taki straszny. Polska ma już plan

Gdyby każdy z nas korzystał wyłącznie z atomowego prądu przez całe życie, to objętość odpadów, które byśmy wyprodukowali, zajmowałaby objętość naszego ciała – wyliczają eksperci. Nad ich zagospodarowaniem energetyka myśli już teraz.

Polska mocno stawia na atom. Zgodnie z planem energia z tego źródła ma stanowić 1/4 polskiego miksu energetycznego.

Pierwszy reaktor ma powstać w 2033 r., kolejne ruszać będą co 2-3 lata, a cały program zakłada budowę 6 bloków jądrowych do 2043 r. o łącznej mocy 6-9 GW.

Obok tego, kto i za ile zbuduje planowane w Polsce elektrownie, sporo emocji budzi także temat zagospodarowania zużytego w nich paliwa jądrowego, o czym dyskutowali uczestniczy debaty "Atom, system, klimat" na konferencji PRECOP 28.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach. To dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Co do zasady, każdy kraj odpowiada za swoje odpady radioaktywne. Dlatego też Polska ma własny plan na poradzenie sobie z kłopotliwymi pozostałościami po działalności elektrowni jądrowej. I choć pierwsza z nich ma powstać dopiero z dekadę, prace nad sposobami zagospodarowania paliwa jądrowego trwają już teraz. W dodatku Polska ma tu już doświadczenie.

Każdego roku z reaktora będzie powstawać od 20 do 30 ton odpadów

- Paliwo jądrowe nie jest dla nas tematem obcym, bo jako kraj produkujemy tego rodzaju odpady w reaktorze badawczym Maria. Są one przechowywane w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych – mówiła podczas konferencji PRECOP 28 Anna Talarowska z Zakładu Badań Reaktorowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Według jej szacunków, w przyszłości każdego roku powstawać będzie ok. 20-30 ton tego rodzaju odpadów z każdego reaktora. Czy to dużo?

Ekspertka zobrazowała te wielkości w prosty sposób.

- Gdyby każdy z nas korzystał wyłącznie z atomowego prądu przez całe życie, to objętość odpadów, które byśmy wyprodukowali na rzecz zużytej przez nas energii, zajmowałaby objętość naszego ciała – wyjaśniała, podkreślając, że mówimy tu o wszystkich odpadach powstających w elektrowni jądrowej.

Wysokoaktywnych odpadów będzie jeszcze mniej. Składowane będą na terenie elektrowni

Trzeba bowiem wyraźnie odróżnić promieniotwórcze odpady wysokoaktywne, pochodzące ze zużytego w reaktorach elektrowni paliwa, od odpadów nisko- i średnioaktywnych, które powstają też m.in. w szpitalach, przemyśle czy w ośrodkach badawczych.

- Gdybyśmy mówili tylko o tych wysokoaktywnych, to te odpady wyprodukowane w efekcie zużycia energii przez całe nasze życie zmieściłyby się w naszej dłoni i były wielkości mniej więcej jabłka. Mówimy więc o bardzo małej objętości odpadów – podkreślała Anna Talarowska.

Umieszczając te wielkości w jeszcze szerszym kontekście, ekspertka podsumowała, że przez 50 lat działania energetyki jądrowej na świecie wyprodukowanych zostało nieco ponad 400 tys. ton tego typu kłopotliwych odpadów. Dla porównania każdego roku ludzkość produkuje 40 mln ton elektrośmieci.

Odpady z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która ma powstać do 2033 r., będą przechowywane przez minimum 10 lat w basenie przechowawczym na terenie elektrowni. Podobnie, na terenie elektrowni przechowywane mają być odpady z małych reaktorów modułowych SMR, a cały proces poddany będzie pod nadzór Państwowej Agencji Atomistyki, o czym w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL mówił Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy. Ta atomowa spółka państwowego Orlenu i Synthosa – przemysłowej grupy Michała Sołowowa, chce postawić pierwszy SMR już za sześć lat.

Jak wyliczał w rozmowie z WNP.PL Dawid Jackiewicz, w całym okresie życia tego typu elektrowni SMR, a mówimy o co najmniej 60 latach, ilość wyprodukowanych radioaktywnych odpadów również nie będzie duża.

- Gdyby zebrać paliwo wykorzystane ze wszystkich polskich elektrowni SMR-owych, które planujemy zrealizować, a będzie ich kilkadziesiąt, w całym okresie ich życia, to to paliwo zmieści się w pojemniku wielkości basenu olimpijskiego. A zatem jest to bardzo niewielka objętość. W momencie, w którym elektrownia jądrowa przestanie funkcjonować, to paliwo zostanie przetransportowane do składowiska odpadów promieniotwórczych, które musi zrealizować państwo, bo jest to rola i odpowiedzialność państwa - dodaje Jackiewicz.

Anna Talarowska z Zakładu Badań Reaktorowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych podkreślała z kolei podczas konferencji PRECOP 28, że ważne jest to, że energetyka o odpadach jądrowych myśli już teraz.

- Pomimo tego, że energię jądrową będziemy produkować od 2033 r., to o zabezpieczeniu kwestii utylizacji odpadów, także finansowym, myślimy już teraz – mówiła Anna Talarowska.