Ogłoszono finalistów konkursu Nagroda POLIN 2022

Kapituła konkursu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przedstawiła sześć nominacji do Nagrody POLIN 2022. Otrzymali je Katarzyna Łaziuk, Sądecki Sztetl, Izabela Sekulska, prof. Magdalena Smoczyńska, Michał Szaflarski i Zespół Szkół w Krzepicach.

"Każdego roku kapituła konkursu staje przed bardzo trudnym wyborem finalistów. W tym roku otrzymaliśmy 117 zgłoszeń. W wielu miastach i miasteczkach zostały zorganizowane uroczystości związane z upamiętnieniem 80. rocznic likwidacji gett, którym towarzyszyło bardzo wiele nowych inicjatyw i projektów" - powiedział PAP Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2022.

"W gronie nominowanych znaleźli się ludzie, którzy działają z potrzeby serca lub poczucia misji, wkładając w to mnóstwo energii i czasu. Obok osób prywatnych do finału konkursu kapituła zakwalifikowała dwie organizacje. To pokazuje, że współpraca w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów i wspólne stawianie oporu wobec obojętności oraz zapomnienia przynosi efekty" - zaznaczył Wójcik.

W tegorocznym konkursie kapituła nominowała m.in. Katarzynę Łaziuk, która działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Jej społeczne aktywności obejmują edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. Nominowana pielęgnuje kontakty z potomkami mińskich Żydów i przywraca ich lokalnej społeczności. Zbudowała wokół siebie grupę ludzi działających dla pamięci o lokalnej historii. Jej działania wiążą się również z organizacją dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała. Sama bierze udział, ale i inspiruje innych do udziału w ogólnopolskich akcjach społecznych, takich jak np. "Żonkile". Łaziuk jest także organizatorką seminariów dla nauczycieli, autorką programu wychowawczego opartego na ideach antydyskryminacyjnych, autorką scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych. Od 2015 r. w Mińsku Mazowieckim organizuje Dni Kultury Żydowskiej oraz upamiętnienia rocznic likwidacji getta mińskiego.

Drugim nominowanym jest Sądecki Sztetl od jedenastu lat propagujący ideę dialogu polsko-żydowskiego i pamięci o ofiarach Holokaustu wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz na Sądecczyźnie. Jest jedyną tego typu organizacją w regionie działającą na dużą skalę na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich, upamiętnienia miejsc związanych z ludnością żydowską oraz popularyzowania wiedzy o historii sądeckich Żydów. Sztetl podejmuje współpracę ze środowiskami żydowskimi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi ośrodkami kultury, parafiami i władzami samorządowymi. Prowadzi działania edukacyjne i upamiętniające, organizując m.in. spotkania z młodzieżą, spacery historyczne po miejscach pamięci, apele na cmentarzach żydowskich i miejscach kaźni oraz wystawy plenerowe. Działacze Sądeckiego Sztetla zajmują się też zbieraniem relacji ocalonych z Holokaustu i utrzymują kontakty z ich potomkami. Członkowie Sztetla pomagają rodzinom odszukać informacje o krewnych w zachowanych archiwaliach, tworząc własne archiwum społeczne świadectw i pamiątek po ocalonych i ofiarach. Od kilku lat rejestrują wspomnienia starszych Sądeczan, szczególnie wojenne. Obecnie organizacja posiada największe archiwum historii mówionej w regionie. W 2022 r. wspólnie z Fundacją Rodziny Popielów "Centrum" i partnerami Sądecki Sztetl zorganizował obchody 80. rocznicy likwidacji getta w Nowym Sączu. Spotkania upamiętniające odbyły się na cmentarzach żydowskich m.in. w Piwnicznej, Łabowej, Bobowej, a na terenie getta w Limanowej odsłonięto pomnik Ofiar Holokaustu.

Nominację uzyskała też Izabela Sekulska, która przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Mielca - miasta, w którym przed II wojną żyło 11 tys. mieszkańców, a ponad połowę stanowili Żydzi. Od 2019 r. Sekulska podejmuje działania głównie w rodzinnym Mielcu, ale również w Tarnowie, w którym mieszka, i w innych miejscowościach Polski południowej. Jest założycielką grupy na Facebooku Mayn Shtetele Mielec. Prowadzi blog o tej samej nazwie, w którym opublikowała kilkadziesiąt tekstów o żydowskiej historii miasta. Jak mówi, "blog jest pomnikiem ku czci mieleckich Żydów budowanym ze słów". Sekulska jest członkinią Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, a także liderką ogólnopolskiej sieci Liderów i Liderek Dialogu przy Forum Dialogu. Wspólnie ze społecznością skupioną wokół grupy Mayn Shtetele Mielec zajmuje się porządkowaniem cmentarzy i miejsc pamięci, organizuje uroczystości, prowadzi poszukiwania archiwalne związane z Żydami. Ich efektem jest opisanie losów osób spoczywających na jednym z mieleckich cmentarzy. W 2021 r. Sekulska zaczęła tworzyć Mielecką Listę Ofiar Holokaustu.

Magdalena Smoczyńska, psycholog i językoznawczyni, emerytowana profesor UJ - to kolejna osoba nominowana. Od pięciu lat profesor prowadzi badania nad losami około setki dzieci ocalałych z Zagłady, które w 1945 r. trafiły do dwóch żydowskich domów dziecka w Rabce i w Zakopanem. Domy te, zorganizowane przez psycholog Lenę Kichler, musiały zostać zamknięte wskutek powtarzających się antysemickich ataków. Po ich zamknięciu 30 dzieci przewieziono do Zakopanego, a później Kichler potajemnie wywiozła cały zakopiański dom dziecka do Francji, skąd dzieci trafiły do Izraela. Badania prof. Smoczyńskiej obejmują kwerendy w archiwach i bazach danych, próby dotarcia do żyjących podopiecznych Kichler. W efekcie badaczka dotarła już do ponad 40 takich osób, z którymi przeprowadziła rozmowy. Obecnie pracuje nad książką "Lena Kichler i jej dzieci".

Pośród nominowanych jest także Michał Szaflarski, zaangażowany w działania mające na celu upamiętnienie Żydów z Czarnego Dunajca. Kilka lat temu rozpoczął akcję porządkowania tamtejszego cmentarza. W 2020 r. dołączył do projektu "Ludzie, Nie Liczby" prowadzonego przez Dariusza Popielę. W Czarnym Dunajcu stanął pomnik Ofiar Zagłady z Czarnego Dunajca i okolic z tablicami zawierającymi nazwiska. Dziś miejsce to stanowi ważny punkt w pamięci rodzin i potomków ocalałych. Ogrodzony i uporządkowany cmentarz jest terenem, przy którym zatrzymują się wycieczki, a turyści mogą poznać historię Żydów z Podhala. Szaflarski nawiązuje kontakty z potomkami Żydów zamieszkujących niegdyś region Czarnego Dunajca. W 2022 r. współorganizował obchody 80. rocznicy zagłady Żydów z Czarnego Dunajca i okolic z ich udziałem. Zajmuje się także zbieraniem i archiwizowaniem historii rodzin żydowskich z okolicy.

Nominowany do Nagrody POLIN 2022 został również Zespół Szkół w Krzepicach. Zespół w 2008 r. zainicjował projekt "Krzepice - dwie kultury - wspólna pamięć", w ramach którego zaadoptował pochodzący z XVIII w. cmentarz żydowski mieszczący się przy ul. Nadrzecznej. To jedno z największych skupisk żeliwnych macew w Europie. Znajduje się na nim ok. 400 nagrobków, które były odlewane w niedalekiej Kuźni Starej i są świadectwem świetności gminy żydowskiej w ówczesnych czasach. Od tamtej pory młodzież pod opieką pani Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły corocznie wykonuje prace porządkowe. Jolanta Drab inicjuje projekty edukacyjne dotyczące polsko-żydowskiej historii i żydowskich mieszkańców Krzepic, angażując przy tym władze lokalne. W ich ramach prowadzone są badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne, spacery historyczne, apele. W czerwcu 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół działali na cmentarzu z wolontariuszami z amerykańskiej The Matzevah Foundation. Współpracowali również ze studentami z wydziału archeologicznego Staffordshire University, którzy badali teren, poszukując zbiorowej mogiły. Prawdopodobnie pochowano w niej ok. 50 żydowskich mężczyzn zamordowanych w czasie II wojny.

Ogłoszenie laureatki lub laureata Nagrody POLIN 2022 nastąpi 30 listopada, podczas uroczystej gali w Muzeum, która będzie transmitowana w mediach społecznościowych. Pula nagród w konkursie wynosi 73 tys. zł.

Od 2015 r. - jak przypomina Marta Dziewulska, rzecznik POLIN - laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2022 jest Jankilevitsch Foundation. Nagrody pieniężne ufundowali Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca.

Kapitułę konkursu 2022 tworzą prof. Dariusz Stola, historyk, były dyrektor Muzeum POLIN - przewodniczący sądu konkursowego; Zygmunt Stępiński, historyk, dyrektor Muzeum POLIN; Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"; Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; Edyta Pawlik, reprezentująca Jankilevitsch Foundation; dr Michał Bilewicz, prof. UW, wykładowca na Wydziale Psychologii UW; dr Olga Kaczmarek, dyrektorka Forum Dialogu; Dariusz Popiela, laureat Nagrody POLIN 2021; Paweł Kulig, laureat Nagrody POLIN 2020; Marcin Kącki, reporter, autor książek; Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji POLIN.

Współorganizatorem finału konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.