Ogłoszono nabór zgłoszeń do 12. nagrody środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej

Rusza nabór zgłoszeń do 12. nagrody środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej. Do 10 października można przesyłać kandydatury do nagrody w kategoriach: Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Nagroda Honorowa, a także w kategorii Odkrycie Roku dla debiutujących artystów.

Organizatorem nagrody jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT). Jak wyjaśniła specjalistka ds. komunikacji NIMiT Agnieszka Wyszomirska, osoby związane z polskim życiem muzycznym mogą przesyłać kandydatury do nagród do 10 października za pośrednictwem strony www.koryfeusz.org.pl.

Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 r. "Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej - gatunkowo i chronologicznie - muzyki polskiej. Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawany twórcom, artystom wykonawcom, muzykologom, krytykom, dziennikarzom, humanistom, badaczom, animatorom, popularyzatorom i menedżerom kultury, grupom artystów, a także instytucjom, wydarzeniom artystycznym oraz różnorodnym projektom twórczym, animacyjnym i edukacyjnym" - czytamy w przesłanej informacji.

Wyróżnienia są przyznawane za dokonania w minionym sezonie artystycznym, a Nagroda Honorowa wręczana jest za całokształt działalności.

Wyboru laureatów w kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku i Nagroda Honorowa podczas tajnego głosowania dokonuje Kolegium Elektorów. W jego skład wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii i instytutów muzyki, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni we wszystkich kategoriach.

Z kolei nagrodę w kategorii Odkrycie Roku przyznaje się na podstawie otwartego głosowania publiczności, które odbędzie się między 17 a 21 października na stronie www.koryfeusz.org.pl.

Ogłoszenie laureatów nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej nastąpi podczas gali w listopadzie. Laureaci otrzymają statuetki autorstwa prof. Adama Myjaka.

W dwunastoletniej historii Koryfeuszem Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku nagrodzeni zostali: kompozytorzy: Agata Zubel, Zygmunt Krauze, Paweł Mykietyn i Aleksander Nowak, dyrygent Łukasz Borowicz, śpiewak Piotr Beczała i Jan Jakub Orliński, saksofonista Maciej Obara oraz pianiści Szymon Nehring, Włodek Pawlik, a także Lutosławski Piano Duo - Emilia Sitarz i Bartek Wąsik.

Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku otrzymali: flecistka Marianna Żołnacz, organista Karol Mossakowski, sopranistki Joanna Zawartko i Aleksandra Olczyk, duet Zuzanna Budzyńska (skrzypaczka) i Szymon Ogryzek (pianista) oraz basistka jazzowa Kinga Głyk.

Muzycznymi Wydarzeniami Roku uznano: XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, projekty Narodowego Instytutu Audiowizualnego zrealizowane w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, otwarcie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, otwarcie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, a także koncert Krystiana Zimermana na "Warszawskiej Jesieni", przyznanie nagrody Grammy płycie "Penderecki conducts Penderecki" vol. 1, potrójną premierę kompozycji Agaty Zubel "Fireworks" wyróżnionej European Composer Award, cykl koncertów jubileuszowych Kwartetu Śląskiego "10/40 Kwartet w Muzeach", premierę opery "Drach" Aleksandra Nowaka podczas festiwalu AUKSODRONE oraz wydanie książki Danuty Gwizdalanki "Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim".

Wyróżnienie w kategorii Nagroda Honorowa otrzymali dotychczas: Jan Krenz, Wojciech Kilar, prof. Jan Ekier, prof. Mieczysław Tomaszewski, Stanisław Skrowaczewski, Jan "Ptaszyn" Wróblewski, Jerzy Maksymiuk, Joanna Wnuk-Nazarowa, Wiesław Ochman, Włodzimierz Nahorny i Lidia Grychtołówna.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o nagrodach znaleźć można na stronie: www.koryfeusz.org.pl.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

