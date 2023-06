Ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Wiktoria Bieżuńska, Olga Górska, Urszula Honek, Sabina Jakubowska i Jakub Nowak to autorzy nominowani do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza - poinformowało w sobotę Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski.

Wiktoria Bieżuńska została nominowana za książkę "Przechodząc przez próg zagwiżdżę" (wyd. Cyranka), Olga Górska za "Nie wszyscy pójdziemy do raju" (wyd. Drzazgi), Urszula Honek za "Białe noce" (wyd. Czarne), Sabina Jakubowska za "Akuszerki" (wyd. Grupa Wydawnicza Relacja), a Jakub Nowak za "To przez ten wiatr" (wyd. Powergraph).

W ocenie pisarza i członka Kapituły Nagrody Zbigniewa Kruszyńskiego, ubiegły rok był bardzo dobry dla debiutów prozatorskich. "Spośród ponad stu zgłoszonych książek udało nam się wybrać pięć - jak sądzimy - najlepszych, ale zostawiliśmy z wielkim żalem przynajmniej pięć, dziesięć +za burtą+" - ocenił Kruszyński.

Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz prezydenta Radomia nastąpi we wrześniu podczas festiwalu Opętani Literaturą, który od lat towarzyszy nagrodzie.

Laureat otrzyma 40 tys. zł. Nagrody w wysokości 5 tys. złotych otrzymają też wszyscy nominowani. Jurorzy wskażą także pisarza, który w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił w 2015 r. samorząd Radomia. Do tej pory laureatami nagrody byli: Weronika Murek i Maciej Hen, Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak i Barbara Woźniak. W 2021 r. pobyt w rezydencji w Vence kapituła przyznała Maciejowi Bobuli, zaś w 2022 r. - Mateuszowi Pakule.