Ogólnopolski projekt "Kino dla dzieci z Ukrainy" - projekcje w centrach dla uchodźców

W ramach ogólnopolskiego projektu "Kino dla dzieci z Ukrainy" organizowanego przez Stowarzyszenie Operation Mobilisation przy wsparciu Fundacji Orlen, w Płocku odbył się pokaz hollywoodzkiej animacji muzycznej "Sing". Projekcje planowane są w centrach dla uchodźców w całym kraju - podał PKN Orlen.

W Płocku projekt był skierowany do najmłodszych uchodźców z Ukrainy oraz ich opiekunów zakwaterowanych głównie w Hotelu Petrochemia oraz w centrach dla uchodźców będących pod opieką miasta - filmowy seans odbył się w piątek wieczorem w auli w Centrum Edukacji Grupa Orlen.

"W Płocku pokazano uwielbianą na całym świecie hollywoodzką animację muzyczną +Sing+ z ukraińskim dubbingiem, która uczy, że tak, jak główny bohater, miś koala Buster Moon, nie warto się poddawać mimo przeciwności, ale z pomocą przyjaciół, pokonywać lęki i spełniać marzenia" - podkreślił PKN Orlen.

W kolejnych dniach, jak zapowiedział w piątek koncern, kino objazdowe zawita także do hotelu "Dębowa Góra" w Nowych Rumunkach, do ośrodka wypoczynkowego "Mazowsze" w Soczewce oraz dzięki współpracy z Fundacją Anwil, także do Włocławka - Anwil to spółka Grupy Orlen.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, pokaz w Płocku zrealizowano w ramach projektu pod nazwą "Kino dla dzieci z Ukrainy", organizowanego w całej Polsce przez Stowarzyszenie Operation Mobilisation przy finansowym wsparciu Fundacji Orlen. Według koncernu, w sumie będzie 50 dni projekcyjnych, podczas których zostaną wyświetlone filmy animowane "z pozytywnym przesłaniem i popularne bajki w języku ukraińskim".

"Projekcje zaplanowane są w centrach dla uchodźców zlokalizowanych na terenie całej Polski, m.in. w Płocku, Włocławku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Żywcu, Łodzi, Lublinie, Kutnie i Bielsku-Białej" - poinformował PKN Orlen.

Koncern zaznaczył, że seansom filmowym będą towarzyszyć "działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące ochrony i bezpieczeństwa dzieci, które musiały z rodzicami uciekać z Ukrainy oraz wspierające emocjonalnie rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji", przy czym "o najwyższą jakość projekcji filmowych zadba firma Outdoor Cinema Ent".

PKN Orlen podkreślił, że celem projektu jest pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego kraju. "Zrodził się on z potrzeby organizowania czasu dla dzieci w centrach relokacyjnych i halach noclegowych oraz zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z bezpieczeństwem dzieci podczas podróży, poszukiwaniem transportu i zakwaterowania u nieznanych wcześniej osób" - wyjaśniono w informacji, odnosząc się do idei projektu.

"Radość z prawdziwego seansu filmowego to dla najmłodszych nie tylko źródło rozrywki, ale też nadziei na przyszłość - to istotne przypomnienie, że pomimo trudnych przeżyć, dzieci wciąż mają prawo do zabawy, rozwoju oraz że nie są dla innych ciężarem. Projekcje dadzą też możliwość wytchnienia opiekunom, którzy będą mogli w tym czasie skupić się na własnych bieżących potrzebach i zadaniach, co wpłynie pozytywnie na całe rodziny" - ocenił koncern.

Według PKN Orlen, w ramach projektu będą dystrybuowane materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych, skierowane do opiekunów, ale i samych dzieci. "Wiele z nich przekroczyło bowiem granicę bez rodziców, pod opieką babć, cioć lub znajomych" - przypomniał koncern. Jak podano w informacji, dla małych widzów zostały przygotowane plecaki zawierające, oprócz materiałów edukacyjnych, także książeczki i kolorowanki.

PKN Orlen podkreślił, iż w sferze zainteresowania jego korporacyjnej Fundacji Orlen "są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza te pozbawione naturalnej opieki rodzicielskiej". "Dlatego Fundacja przeznacza znaczne środki na pomoc i rozwój rodzinnych domów dziecka, organizuje i finansuje dla nich letni wypoczynek, pomaga w bieżących potrzebach. Realizuje również cele edukacyjne poprzez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem najmłodszych, m.in. w drodze do i ze szkoły" - wyjaśniono w komunikacie.

Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że Fundacja Orlen prowadzi też działalność na rzecz mniejszości narodowych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, a od rozpoczęcia wojny w Ukrainie pomaga i wspiera uchodźców poprzez organizację miejsc noclegowych.

Informując o projekcie "Kino dla dzieci z Ukrainy", PKN Orlen przekazał, iż jego organizator - Stowarzyszenie Operation Mobilisation to chrześcijańska organizacji założonej w 1957 r., która w 118 krajach świata organizuje działania humanitarne, prowadzi grupy samopomocowe, misje medyczne, zajmuje się edukacją, a na pokładzie statku Logos Hope prowadzi największą na świecie pływającą księgarnię.

Jak podał koncern, w związku z wojną w Ukrainie, działania Stowarzyszenia Operation Mobilisation w Polsce skupiają się na wsparciu psychospołecznym matek z małymi dziećmi na przejściach granicznych, wspieraniu bezpieczeństwa dzieci w miejscach tymczasowego zakwaterowania, integracji uchodźców oraz prowadzeniu programu półkolonii dla dzieci, które doświadczyły traumatycznych przeżyć.