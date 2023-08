Ogromne pieniądze i dwa sposoby walki o klimat. Który jest lepszy?

Wiele największych światowych bloków gospodarczych, a zarazem największych emitentów, ma bardziej lub mniej ambitne polityki klimatyczne. Unia Europejska i USA mają podobne cele redukcyjne, jednak inny sposób ich realizacji.

Prześledziliśmy, jak wygląda polityka klimatyczna i energetyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz sposoby realizacji celów redukcyjnych.

Różnica dotyczy między innymi modeli finansowania dekarbonizacji, jednak budowa źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych przyspiesza w obydwu blokach.

Analiza dotyczy USA i UE, ale w następnym tekście omówimy także podejście Rosji, Chin i Indii do kwestii zmiany klimatu, aby porównać poszczególne polityki pięciu największych światowych emitentów.

Sygnalizowane kwestie te zostaną omówione na zbliżającej się konferencji PRECOP 2023 (5-6 października w Katowicach). Będzie ona polskim przygotowaniem do tegorocznego szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

Unia Europejska opiera dekarbonizację na pakiecie Fit for 55 (gotowi na 55 proc.), który zawiera wiele regulacji prawnych; ich celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku - w porównaniu z poziomem emisji bloku w 2005 roku. Do 2050 roku Unia ma być zaś neutralna klimatycznie.

W ramach pakietu Fit for 55 zreformowano system handlu emisjami ETS. Zakłada on, że każdy kraj dostaje konkretną liczbę uprawnień do emisji, którymi objęte są określone branże je generujące. Pula uprawnień jest ograniczona; można je sprzedawać lub kupować na wolnym rynku.

System ten Wspólnota wprowadziła jeszcze w 2005 roku i dzięki niemu od tego czasu emisje bloku spadły do dziś o 41 proc. Do tej pory unijny ETS obejmował tylko cztery branże: energetykę, przemysł, lotnictwo i ciepłownictwo.

Pakiet Fit for 55 jest filarem unijnej transformacji energetycznej, a jego kamieniem milowym - reforma systemu handlu emisjami

Pakiet Fit for 55 zakłada, że system ETS obejmie kolejne branże. Będzie to dotyczyć transportu morskiego, a także budownictwa, transportu drogowego i paliw oraz drobnego przemysłu, z tym, że w przypadku wszystkich tych branż, prócz pierwszej, będzie obowiązywać specjalny, oddzielny system ETS.

Ponadto reforma systemu ETS oznacza szybsze redukowanie uprawnień do emisji i stopniowe wygaszanie bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, a także wprowadzenie poprzez system mechanizmu kompensacji i redukcji CO₂ dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA).

Unijny pakiet przyspiesza transformację energetyczną i stawia na szybszą budowę źródeł odnawialnych. Dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive), będąca jego częścią, zakłada, że do 2030 roku 40 proc. energii zużywanej przez państwa bloku powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Kolejna Dyrektywa o Efektywności Energetycznej zobowiązuje kraje członkowskie do niemal dwukrotnej redukcji zapotrzebowania na energię. A sektor publiczny będzie musiał dokonywać renowacji 3 proc. swoich budynków rocznie - tak, by stawały się one bardziej efektywne energetycznie.

Bardzo ważnym elementem unijnej polityki klimatycznej jest również dekarbonizacja transportu. Od 2035 roku w Unii będzie można rejestrować tylko auta bezemisyjne. Ma to pozwolić na redukcję emisji generowanych przez nowe pojazdy o 55 proc. do 2030 roku i o 100 proc. do 2035 roku (w porównaniu do roku 2021).

W ramach pakietu Fit for 5 UE przyjęła również regulacje ustanawiające unijny cel usuwania dwutlenku węgla poprzez tworzenie jego naturalnych zbiorników (lasów), do którego przyczynia się wykorzystanie ziemi uprawnej, leśnictwo i rolnictwo.

Do 2030 roku Unia ma w ten sposób usunąć 310 milionów ton CO2, a do 2035 roku sektory te mają być zeroemisyjne. Chodzi tu również o przemysł nawozowy, jak i hodowlę bydła.

Narzędziem, które ma pomóc osiągnąć ten cel, ma być między innymi zalesiane. Do 2030 roku Wspólnota planuje posadzić 3 biliony nowych drzew.

Od 2024 roku duże unijne firmy będą musiały raportować swój ślad węglowy

Unia nałoży także podatki na produkty wysokoemisyjne. Z kolei duże firmy od 1 stycznia obejmie obowiązkowe raportowanie swego śladu węglowego. Na początku będzie to dotyczyć spółek giełdowych, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przewyższa 500 osób. Ponadto jednostki powinny przekroczyć co najmniej jeden z dwóch kryteriów finansowych: sumy bilansowej 20 000 000 euro oraz przychodów netto ze sprzedaży 40 000 000 euro.

Od 2026 roku obowiązkiem tym zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników. Kwestie te dokładnie reguluje dyrektywa CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Raportowanie ma m.in. służyć ocenie wpływu danego podmiotu na klimat i na środowisko. To oddziaływanie będzie podstawą do udzielania kredytów przez instytucje finansowe, a także decyzji potencjalnych kontrahentów, dotyczących korzystania z usług i produktów danej firmy, gdyż unijna taksonomia zakłada, że każdy podmiot musi wliczać do sumy swego śladu węglowego także ten "wywoływany" przez swoje decyzje zakupowe w firmach na obszarze UE.

W końcu zgodnie z założeniem Fit for 55 podmioty gospodarcze będą musiały wliczać do sumy swego śladu węglowego również ten pochodzący z produktów kupowanych poza Unią. Odnosi się do tego regulacja CBAM (Carbon border adjustment mechanism).

Zakłada ona, że wszystkie firmy działające na terenie UE nie będą już mogły unikać raportowania śladu węglowego poprzez przeniesienie produkcji na przykład do Chin czy zakup tańszych i bardziej emisyjnych produktów poza Unią. Zgodnie z CBAM każda ich aktywność i produkt spoza Wspólnoty będzie musiał zostać raportowany. Na razie CBAM będzie obejmował branże najbardziej energochłonne, a więc produkcję cementu, żelaza i stali, aluminium, nawozów, energii elektrycznej i wodoru.

Wielu analityków, a także aktywistów klimatycznych uważa, że polityka klimatyczna UE jest jednak mało ambitna i wzywa do zwiększenia celów redukcyjnych. W lipcu w Brukseli państwa rozmawiały więc o przygotowaniu nowego, ambitniejszego planu cięcia emisji CO2 przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju. Zakładałby on redukcję gazów cieplarnianych aż o 57 proc. do 2030 roku, podczas gdy wcześniej było to 55 proc., a więc mielibyśmy wobec tego Fit for 57. Na razie jednak kraje nie mogą się porozumieć w tej kwestii.

Według ONZ Unia Europejska była w 2022 roku nadal szóstym największym emitentem na świecie, licząc emisje per capita, a trzecim, jeśli chodzi o emisje całościowe. Spośród wszystkich największych bloków gospodarczych tylko jej udało się jednak emisje widocznie zredukować.

Pod koniec 2022 roku unijny miks energetyczny w 34,5 proc. składał się z ropy i produktów ropopochodnych, w 23,7 proc. z gazu ziemnego, w 17,4 proc. - z energii odnawialnej, w 12,7 proc. - z atomu i w 11,5 proc. - z węgla. Jednocześnie w 2022 roku UE wyprodukowała 39,4 proc. swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 21,9 proc. z atomu i 38,7 proc. z paliw kopalnych.

Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych

Do czasów prezydentury Joe Bidena Stany Zjednoczone właściwie nie miały jednolitej polityki klimatycznej, a jego poprzednik Donald Trump wręcz postanowił storpedować jakiekolwiek działania tego drugiego największego emitenta w skali globalnej na rzecz redukcji emisji CO2, wycofując USA z podpisanego wcześniej Porozumienia paryskiego.

Tak jak UE ma pakiet Fit for 55, tak w przypadku Stanów Zjednoczonych głównym dokumentem regulującym politykę klimatyczną stał się - przyjęty niedawno - Inflation Reduction Act.

Zakłada on, że do 2035 roku USA zredukują emisje o 48 proc. (w porównaniu do poziomów z 2005 roku). Inflation Reduction Act to jednak za mało, by ściąć emisje o połowę do 2030 roku, co jest celem obecnego prezydenta.

Czasopismo naukowe Scientific American policzyło, że nowe prawo ma szanse zredukować emisje z energetyki od 38 do 80 proc. Oznacza to, że do 2030 roku 80 proc. wyprodukowanej energii w Stanach Zjednoczonych ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a 5 lat później - 100 proc.

Inflation Reduction Act uruchamia 370 mld dolarów na inwestycje, które przyczynią się do dekarbonizacji amerykańskiej gospodarki. Działa jednak nieco inaczej niż pakiet Fit for 55. Amerykanie opierają przyrost mocy odnawialnych na ulgach podatkowych i kredytach rządowych. Departament Energii przeznaczy na program kredytowy aż 250 mld dolarów. W przypadku UE finansowanie będzie pochodzić z budżetu samych państw, środków UE i kapitału prywatnego oraz z kredytów.

Z kolei 30 mld dolarów ulg podatkowych powinno trafić do amerykańskich producentów paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, magazynów energii i zajmujących się przetwórstwem kluczowych surowców. 10 mld dol. z 30 ma być przeznaczone tylko dla producentów zielonych technologii energetycznych, a 6 mld dol. dla producentów cementu i stali, by pomóc im w dekarbonizacji.

Amerykański rząd chce uprzywilejować krajową produkcję zielonych instalacji i stosuje politykę ulg podatkowych

Dodatkowe przywileje kredytowe mają przysługiwać tym, którzy wykorzystują w instalacjach OZE komponenty wyprodukowane w kraju. Stany Zjednoczone zamierzają zatem premiować i wzmacniać local content.

Ulg podatkowych mogą spodziewać się również ci, którzy postawią na technologię wyłapywania dwutlenku węgla. Inflation Reduction Act bierze też pod uwagę sprawiedliwą transformację i społeczności z niskimi dochodami.

Tu amerykański ustawodawca przewidział 3 mld dolarów grantów dla społeczności wykluczonych - na likwidację miejskich wysp ciepła, ale także na nowe źródła energii. W ramach Inflation Reduction Act ustanowiono również Fundusz Redukcji Gazów Cieplarnianych, który de facto stał się zielonym bankiem z budżetem 27 mld dolarów. Jego cel? Finansowanie i wsparcie dla szybkiej instalacji źródeł nisko- lub zeroemisyjnych.

Z tego 7 mld pójdzie na dachowe instalacje fotowoltaiczne i technologie walki z zanieczyszczeniem powietrza wśród ludzi uboższych. Z kolei 8 mld na projekty odnawialne, z których mają skorzystać osoby z niskimi dochodami, a 12 mld przeznaczone zostanie na inwestycje pośrednie i bezpośrednie na projekty OZE w całym kraju.

Amerykański pakiet ma również potencjał na rozwój elektromobilności, ponieważ dzięki niemu obywatele będą mogli skorzystać z ulg podatkowych na zakup nowych lub używanych elektryków. Ma on także zmusić producentów aut elektrycznych do tego, by ponad 50 proc. komponentów składających się na baterie samochodów elektrycznych powstawało w Ameryce Północnej w tym roku, a w 2029 - już 100 proc.

Amerykańskie ustawodawstwo mianem Ameryki Północnej określa tu kraje, z którymi Stany Zjednoczone mają podpisaną umowę o wolnym handlu (NAFTA), a więc Meksyk i Kanadę. Jeśli zaś idzie o surowce podlegające recyklingowi, to proces ten musi odbywać się w USA. Środki z Inflation Reduction Act mają być rozdysponowane w ciągu 10 lat; prawo weszło w życie 1 stycznia 2023 roku.

Amerykańska administracja liczy, że dodatkowe fundusze na zielone inwestycje przyciągną kapitał prywatny, a także stworzą nowe miejsca pracy, co napędzi wzrost gospodarczy.

Przemysł wydobywczy w USA będzie musiał ciąć emisje metanu, inaczej słono zapłaci

Ponadto Inflation Reduction Act z początkiem 2024 roku nakłada opłaty na niektóre obiekty wydobycia ropy i gazu, które emitują metan przy swoich operacjach. Od 2026 roku będą one musiały płacić po 1500 dolarów za emisję tony metrycznej gazu. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) chce pójść jednak jeszcze dalej i zaproponowała bardziej restrykcyjne przepisy metanowe.

Administracja Joe Bidena zobowiązała się do redukcji emisji metanu, którego USA są drugim największym emitentem na świecie (po Turkmenistanie). W 2021 roku, podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, prezydent Biden pomógł ustalić globalną deklarację w sprawie cięcia emisji metanu (Global Methane Pledge), do której przystąpiło 130 krajów, zobowiązując się do jej redukcji przynajmniej o 30 proc. do 2030 roku.

Idąc w ślad za tą deklaracją, w listopadzie 2022 roku administracja Bidena opublikowała Metanowy Plan Działania (Methane Action Plan), który ujmuje 50 różnych środków, wspartych 20 miliardami dolarów, jakie mają doprowadzić do redukcji emisji tego gazu.

Na początku maja tego roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska przedstawiła ambitny plan dekarbonizacji samego sektora energetycznego, co wpisuje się w inicjatywę Globalnego Sojuszu Dekarbonizacyjnego, który ma być jedną z najważniejszych kwestii omawianych podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju. Jego celem jest skłonienie przemysłu paliwowego do cięcia emisji z własnej działalności.

Z kolei propozycja administracji amerykańskiej ma polegać na nałożeniu limitów na amerykańskie elektrownie, które określą, jak dużo CO2 wolno im emitować w trakcie ich pracy. Elektrownie węglowe i gazowe są w USA odpowiedzialne aż za 1/4 wszystkich emisji. Limity powinny zmusić branżę do inwestowania miliardów dolarów w nową infrastrukturę energetyczną albo doprowadzić do zamknięcia tej tradycyjnej.

Plan w założeniach zmierza do zredukowania emisji dwutlenku węgla z elektrowni gazowych i węglowych o 617 milionów ton między 2028 a 2042 rokiem, co stanowi równowartość rocznych emisji 137 milionów samochodów osobowych.

Wprowadza się też standardy, które skłonią firmy energetyczne do instalacji urządzeń do wychwytywania dwutlenku węgla (wysysanie CO2 z komina elektrowni, zanim dotrze on do atmosfery) lub wykorzystywać wodór o bardzo niskiej emisji jako paliwo. Podobnie jak Unia Europejska Stany Zjednoczone chcą za 27 lat osiągnąć zerowe emisje netto z sektora transportu.

Stany Zjednoczone mają nie mniej ambitny plan dekarbonizacji transportu niż Unia Europejska

Po raz kolejny Amerykańska Agencja Środowiska (EPA) przygotowała ambitny plan ścięcia emisji z transportu samochodowego aż o 56 proc. do 2032 roku poprzez radykalny wzrost pojazdów elektrycznych na drogach.

Oznaczałoby to, że w ciągu dekady każde 2 na 3 sprzedane samochody muszą być elektryczne. Aby tę strategię zrealizować, trzeba by redukować emisje z transportu o 13 proc. rocznie. Amerykańska Agencja Środowiska chce również zaproponować ostrzejsze reguły dotyczące emisji dla samochodów ciężarowych.

EPA przewiduje, że do 2055 r. uda się ściąć emisje CO2 aż o 9 mld ton. Realizacja tego planu kosztowałaby do 2032 roku 1200 dolarów na każdy pojazd dla jego producenta, a także pozwoliłaby zaoszczędzić właścicielowi auta nawet ponad 9 tys. dolarów kosztów poniesionych na paliwo, utrzymanie i naprawy (w ciągu 8 lat użytkowania).

Propozycja agencji jest ambitniejsza niż cel prezydenta Bidena zaprezentowany w 2021 roku, który zakładał wymianę 50 proc. jeżdżących aut na elektryczne lub hybrydowe do 2030 roku. Plan EPA mówi z kolei, że do 2030 roku branża motoryzacyjna będzie produkować 60 proc. wszystkich pojazdów w wersji elektrycznej, a do 2032 roku - aż 67 proc.

W 2022 roku proporcja ta wynosiła zaledwie 5,8 proc, lecz światowe trendy wskazują, że branża motoryzacyjna przestawia się na produkcję elektryków i nie będzie już inwestować w moce produkcyjne dla samochodów spalinowych.

Podobnie jak w przypadku Unii Europejskiej Stany Zjednoczone chcą dekarbonizować najbardziej energochłonne branże - a więc stalową, cementową i plastikową - poprzez inwestycje w instalacje, odzyskujące dwutlenek węgla z atmosfery i poprzez produkcję zielonego wodoru, który mógłby je zasilać.

Kwestie te reguluje Bipartisan Infrastructure Law (drugi najważniejszy akt prawny odnoszący się do polityki klimatycznej USA - po Inflation Reduction Act), ale administracja wydała także dekret nakazujący agencjom rządowym kupować niskoemisyjne materiały budowlane i osiągnąć zeroemisyjność w swoich zakupach do 2045 roku.

USA na razie nie mają ogólnokrajowego systemu handlu emisjami, niektóre stany są mu przeciwne

Inna ścieżka dekarbonizacji? Dostawcy towarów dla agend rządowych muszą przedstawić cele redukcji emisji, oparte na metodach naukowych - jeśli chcą dalej je zaopatrywać. To polityka podobna do unijnego nakazu raportowania ETS, który zakłada m.in. raportowanie śladu węglowego przez firmy.

Stany Zjednoczone nie mają tak rozwiniętego systemu handlu emisjami (ETS), jak Unia Europejska - na razie obejmuje on dobrowolnie kilkanaście stanów. Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), czyli regionalna inicjatywa na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, obejmuje: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Vermont, Pensylwanię i Wirginię. Amerykański ETS uwzględnia emisje pochodzące jedynie z sektora energetycznego. W lutym 2023 roku pozwolenie za emisję tony CO2 wynosiło około 13 dolarów.

Stany Zjednoczone nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie podobnej polityki jak CBAM, ale nie można wykluczyć, że tak się stanie.

Obecnie amerykański miks energetyczny jest jeszcze bardzo "brudny". W 2022 roku w 79 proc. składał się z paliw kopalnych (z przewagą ropy), na drugim miejscu gazu, a na trzecim - węgla; 21 proc. energii USA czerpały ze źródeł odnawialnych: słońce, wiatr, energetyka wodna i biopaliwa.

Jak widać, amerykańska polityka klimatyczna w swoich celach jest bardzo podobna do unijnej, chociaż realizowana w nieco inny sposób. Zagrożeniem dla niej może być jednak zmiana polityczna w USA, gdyż część Partii Republikańskiej (Joe Biden jest prezydentem z ramienia Partii Demokratycznej) neguje zmianę klimatu i chce dalszych inwestycji w ropę i gaz.

Ostatnio prawicowe grupy polityczne w USA zawarły sojusz i stworzyły własną propozycję polityki energetycznej "Projekt 2025", którą chcą przedłożyć do realizacji republikańskiemu kandydatowi na prezydenta.

Merytorycznie wspierał ją prawicowy think-tank Heritage Foundation, który neguje zmiany klimatu i jest związany z miliarderem, który zarabia na paliwach kopalnych - Charlesem Kochem. Prawie 1000-stronicowa propozycja zmierza do całkowitego zatrzymania rozwoju dekarbonizacji...

O polityce klimatycznej trzech pozostałych największych emitentów; Rosji, Chin i Indii będzie można przeczytać w drugiej części analizy, która ukaże się na łamach WNP.PL w czwartek 10 sierpnia.