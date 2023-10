Transformacja energetyczna to olbrzymie koszty - które ciągle rosną - jednak alternatywy dla niej nie ma. Co więcej, jak mówili uczestnicy debaty "Zrównoważone finanse", która miała miejsce na konferencji PRECOP 28, pieniędzy na ten cel nie brakuje i to nie one są tu problemem.

Uczestnicy sesji "Zrównoważone finanse" na konferencji PRECOP 28 zgodnie stwierdzili, że brak pieniędzy nie będzie przeszkodą w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zmianom klimatycznym wywołanym przez spalanie paliw kopalnych.

Wręcz przeciwnie, instytucje finansowe coraz w większym stopniu rezygnują z finansowania "brudnych" inwestycji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zamierza wspierać Polskę w jej wysiłkach na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności. Liczne projekty w tym zakresie realizują też m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Pekao.

Jak podkreślił Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, jeden z uczestników debaty, stawką jest tutaj też zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach. To dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Wszyscy uczestnicy sesji "Zrównoważone finanse", która miała miejsce w trakcie konferencji PRECOP 28, byli właściwie zgodni, że jeśli szukać problemów z transformacją energetyczną Polski, to nie leżą one po stronie sektora finansowego. Jak podkreślali, nie znajdziemy się w sytuacji, w której instytucje finansowe stwierdzą, że na zapobieganie niebezpiecznym zmianom klimatu po prostu zabrakło pieniędzy.

EBI chce wspierać Polskę w staraniach na drodze do zeroemisyjności

Jak podkreśliła Alexandrina Boyanova, Head of the Climate Office w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), w całej Europie wyzwania związane ze zmianami klimatu i transformacją są ogromne. Na ten moment nie udało się zrobić tyle, ile zostało zaplanowane, także przez skomplikowaną sytuację energetyczną związaną z inwazją Rosji na Ukrainę. Jeśli chodzi o Polskę, to ze strony EBI byłaby możliwość finansowania większej liczby zielonych projektów, brakuje jednak szczegółowych planów.

Przed Polską jeszcze długa droga, bo też także z powodów geopolitycznych ten miks energetyczny wasz nie jest zielony, ale my jako instytucja będziemy wspierać Polskę w staraniach. Na pewno bardzo dużo jest jeszcze u was do zrobienia – oceniła Alexandrina Boyanova z EBI.

To też właśnie dlatego – jak wskazywała – mamy jako kraj szanse na to, aby duża część dostępnych środków trafiała właśnie do nas.

Jak z kolei podkreśliła ekonomistka Katarzyna Zajdel-Kurowska, która w trakcie swojej długiej kariery w instytucjach finansowych m.in. w latach 2018-22 reprezentowała nasz kraj w strukturach Banku Światowego, coraz więcej instytucji finansowych całkowicie zrywa z finansowaniem "brudnych" inwestycji.

Pod uwagę należy brać też nie tylko konieczność zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, ale też inne kluczowe wartości – ochronę czystości wody czy powietrza oraz zachowanie bioróżnorodności. W jej ocenie, środków na transformację energetyczną natomiast nie brakuje. – Trzeba tylko umieć je odpowiednio powiązać z projektami – zauważyła Zajdel-Kurowska.

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził do swojej misji zrównoważony rozwój

Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Kwiecień podkreślił z kolei, że BGK jako pełniący ważne funkcje w systemie bank rozwoju już trzy lata temu wprowadził do swojej misji zrównoważony rozwój i to "nie tylko od środowiskowej strony, ale też człowieka i kapitału społecznego".

– Mamy program bezpieczeństwa strategicznego, w ramach którego realizujemy też transformację energetyczną jako zabezpieczenie społeczeństwu energii taniej i bezpiecznej, która daje też bezpieczeństwo socjalne. Mieszkalnictwo to z kolei drugi przykład, gdzie koncentrujemy się na tym, aby dostarczać mieszkania socjalne jak najbardziej zgodne z wymogami strategii zrównoważonego rozwoju – stwierdził Kwiecień.

Jak dodał, w ramach współpracy z biznesem przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopłaty z BGK do odsetek, jeśli inwestują w OZE czy inne "zielone" działania. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje też projekt, w którym będą możliwe dopłaty z tego tytułu także do kapitału.

Stawką transformacji energetycznej jest konkurencyjność naszej gospodarki

Polska jest obecnie największym (po Bułgarii) trucicielem w Unii Europejskiej pod względem emisji dwutlenku węgla i równocześnie krajem mocno zapóźnionym w realizacji planu ograniczenia tych emisji.

Jak podkreślił członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i redaktor corocznej publikacji "Zielone finanse w Polsce" Ludwik Kotecki, to jest bardzo niepokojące zjawisko, bo jeśli chcemy mieć silną gospodarkę, która w dalszym stopniu się rozwija, to tak naprawdę nie mamy wyjścia, musimy przyspieszyć naszą transformację energetyczną.

Powinniśmy robić więcej i szybciej. Trzeba też sobie uświadomić, że tak naprawdę nie rozmawiamy tutaj o tym, czy będziemy mieć prąd z węgla, czy z innego źródła. Mówimy o kluczowym problemie, którego rozwiązanie jest niezbędna dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Im dłużej będzie trwać transformacja, tym mocniej będziemy tracić konkurencyjność. "Brudny" prąd będzie sprawiał, że będziemy w coraz gorszej sytuacji pod tym względem – zauważył Kotecki.