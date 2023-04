Około 90 zespołów wystąpi podczas 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Prezentacje ponad 70 polskich i kilkunastu zagranicznych zespołów odbędą się w ramach 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia – podali w piątek organizatorzy z bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury.

"Tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej, jednej z największych i najbardziej znanych w Europie imprez folklorystycznych, odbędzie się od 29 lipca do 6 sierpnia. Przygotowania już ruszyły. Prezentacje ponad 70 polskich i kilkunastu zagranicznych zespołów będzie można oglądać na pięciu głównych estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu, a także podczas 45. Wawrzyńcowych Hud w Ujsołach, 76. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie i 28. Festynu Istebniańskiego" - poinformowała Sabina Słowiak z ROK w Bielsku-Białej.

Jak zaznaczyła, podczas Tygodnia odbędą się samodzielne przeglądy konkursowe: 54. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu i 32. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle.

"Podczas tego wyjątkowego, trwającego dziewięć dni beskidzkiego święta folkloru, zaprezentuje się około 4 tysięcy wykonawców - tancerzy, śpiewaków, instrumentalistów i twórców ludowych. Jak co roku, podczas festiwalu będzie można uczestniczyć w targach sztuki ludowej, barwnych korowodach, jarmarkach, pokazach rękodzieła i wyrobów owczych, wystawach, warsztatach, potańcówkach ludowych, a nawet okolicznościowych biegach. W wielu miejscach zorganizowane zostaną animacje i warsztaty dla najmłodszych miłośników kultury ludowej" - powiedziała Słowiak.

Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje do przedwojennego Święta Gór. Pierwsza edycja odbyła się w 1964 r. w Wiśle i był to wówczas jedynie przegląd zespołów regionu cieszyńskiego, wzbogacony o zespoły z Podhala i Zaolzia. W następnych latach do imprezy dołączały kolejne miasta.