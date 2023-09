Okręgowa Izba Lekarska dołączyła do kampanii społecznej #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie dołączyła do kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, która zwraca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego ich odwoływania - przekazało biuro prasowe OIL. 28 września odbędzie się konferencja inauguracyjna kampanii.

28 września odbędzie się konferencja inauguracyjna tegorocznej edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, w której wezmą udział przedstawiciele OIL w Warszawie.

Podczas wydarzenia organizatorzy i zaproszeni goście - eksperci i praktycy rynkowi, reprezentujący najważniejsze organizacje i podmioty medyczne - porozmawiają m.in. o tym jaka jest skala problemu nieodwołanych wizyt; jak przekłada się to na funkcjonowanie placówek medycznych oraz codzienną pracę ich personelu oraz dostępność usług medycznych dla pacjentów; jakie rozwiązania i rekomendacje mogą pomóc zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat skali problemu i jego bezpośrednich skutkach dla pacjentów; jak skutecznie edukować pacjentów w zakresie sposobów odwoływania wizyt; jak wdrażać i skutecznie wykorzystywać w placówkach medycznych rozwiązania technologiczne wspierające odwoływanie wizyt.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, OIL w Warszawie został partnerem merytorycznym akcji #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE. To druga odsłona kampanii społecznej zainicjowanej przez Centrum Medyczne CMP, w którą zaangażowały się podmioty zarówno z publicznej, jak i prywatnej ochrony zdrowia. Akcja zwraca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego ich odwoływania - przekazano.

"Już 1. edycja sprawiła, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach biorących udział w kampanii spadł o kilkanaście - kilkadziesiąt procent (w samym CMP o 25 proc.), porównując okres przed kampania do jej ostatnich miesięcy. Jednak wciąż wiele jest w tym temacie do zrobienia, dlatego już za chwilę i startujemy z 2. edycją, a kampania nabiera mocy. W tym roku ponownie wspierają nas Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Rzecznik Praw Pacjenta. (...) Po raz pierwszy dołączą do nich partnerzy technologiczni, których narzędzia mogą wesprzeć skuteczność naszych działań. Tym razem jeszcze mocniej skupiamy się na przekazie kierowanym do pacjentów" - skomentował cytowany w komunikacie Paweł Walicki, prezes Centrum Medycznego CMP.

"Najbardziej dotkliwą konsekwencją nieodwoływania wizyt jest opóźnienie pomocy lekarskiej lub diagnozy pacjentów, którzy jej potrzebują, niekiedy pilnie. Ale nie należy zapominać również, że zjawisko nieodwoływania wizyt wydłuża kolejki do specjalistów, którzy tracą czas i marnują swoją wiedzę oraz potencjał - ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w trudno dostępnych, wąskich specjalizacjach. W efekcie, zdarzają się sytuacje, kiedy na konsultacje stawiają się pacjenci bez aktualnych wyników badań, którzy skierowanie dostali nawet kilkanaście miesięcy wcześniej, a na konsultację czekali znacznie dłużej niż na badanie, np. Badanie MR" - powiedział Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

"Twórcy akcji #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE z sukcesem stworzyli płaszczyznę komunikacji między ekspertami z różnych dziedzin, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. Tylko takie, interdyscyplinarne podejście poparte doświadczeniem środowiska lekarskiego, ma szansę uzdrowić i unowocześnić naszą ochronę zdrowia" - dodał.

Na udział w konferencji można zapisać się pod adresem: https://konferencja.odwolujenieblokuje.pl/.