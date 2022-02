Ola z Kowla: na granicy czeka się wiele godzin, dzieci płaczą

Na granicy czeka się wiele godzin, dzieci płaczą; w Kowlu ludzie muszą chować się do schronów – powiedziała PAP 20-letnia Ola, która uciekła z Ukrainy i przez Chełm jedzie do swoich znajomych w zachodniej Polsce.

Na dworcu PKP w Chełmie zaczął funkcjonować punkt informacyjno-administracyjny dla uchodźców z Ukrainy. Osoby, które uciekły przed wojną, mogą w nim uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, napić się gorącej kawy, herbaty, zjeść coś słodkiego i inne artykuły spożywcze pozostawione przez darczyńców.

Na dworcu reporter PAP rozmawiał w niedzielę z 20-letnią Olą, która do Chełma dotarła ze swoją 13-letnią siostrą po długiej drodze z Kowla przez Dorohusk.

"Na granicy stoi się wiele godzin, dzieci płaczą" - powiedziała Ola. Dodała, że ich podróż trwała od czwartku, z czego dobę spędziły w kolejce osób oczekujących na wjazd do Polski.

W Ukrainie zostawiły rodziców, brata z rodziną i znajomych. "Rozmawiamy ze sobą przez telefon. Opowiadają straszne rzeczy. Ludzie muszą chować się do schronów" - powiedziała Ola.

Olę z siostrą znad granicy na pociąg przywiózł 57-letni Mikołaj. Powiedział, że pochodzi z Kowla, od 23 lat pracuje jako kierowca i obecnie mieszka w Polsce.

"Przywiozłem dzieci i jak wsiądą do pociągu, to wracam na granicę" - powiedział. Dodał, że siostry pojadą do swoich znajomych w zachodniej Polsce.

Na pytanie reportera PAP, czy nie zamierza wrócić do Ukrainy i wstąpić do wojska, Mikołaj odpowiedział, że jest inwalidą i nie przydałby się w armii. W Kowlu została jego żona z 18-letnim synem. "Syn nie może wyjechać, bo jest potrzebny w Ukrainie do obrony" - powiedział.

Mikołaj przyznał, że od rozpoczęcia wojny wielokrotnie rozmawiał z żoną. "Powiedziała, że kilka razy chowali się w schronach. Nasi ludzie rysują na ziemi znaki do zmylenia rosyjskich dronów" - stwierdził.

Słyszał, że Ukraińcy zestrzelili parę rosyjskich dronów. Jest wdzięczny Polakom za pomoc udzieloną uchodźcom. "W tej chwili Polacy bardzo dużo pomagają naszym ludziom. Nie wiedziałem, że Polacy tak dobrze odnoszą się do Ukrainy" - wyznał.

Po tym jak Rosja w czwartek 24 lutego nad ranem zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków, w Polsce decyzją MSWiA służby zaczęły realizować plan pomocy dla uchodźców. Uruchomiono m.in. specjalne punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej.

Większość Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, kieruje się do swoich rodzin lub znajomych w Polsce albo w innym kraju UE.