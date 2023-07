Ołdakowski do powstańców warszawskich: stanęliście do powstania, bo była was miłość i przyjaźń

79 lat temu stanęliście do powstania, bo była was miłość i przyjaźń. Miłość do rodzinnego miasta Warszawy i ojczyzny, a także łączyła was przyjaźń z waszymi kolegami - powiedział w niedzielę dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski do powstańców warszawskich.

W Parku Wolności w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego trwa spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi, w trakcie którego wręczone zostały odznaczenia państwowe.

"Hasło obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego brzmi +Miłość istnieje zawsze+. Wy, powstańcy warszawscy, 79 lat temu stanęliście do powstania, bo była was miłość i przyjaźń. Miłość do rodzinnego miasta Warszawy, miłość do ojczyzny. Łączyła was przyjaźń z waszymi kolegami i koleżankami, z którymi ramię w ramię stanęliście do boju, bo chcieliście wolności i dla nich, i dla siebie" - powiedział dyrektor MPW Jan Ołdakowski.

Podkreślił, że "takie wartości pozwalają stanąć do walki, w której ryzykuje się rzecz najcenniejszą - własne życie". "Z miłości też - wbrew wszelkim okolicznościom - wyrasta nadzieja, która pozwala przetrwać nawet klęskę i zamienić ją w zwycięstwo po latach" - dodał.

Zaznaczył, że na uroczystości są harcerze, którzy przyjechali z całej Polski i zagranicy na zlot "Ramię w ramię", a także rodziny powstańców uczestniczące w programie "Korzenie pamięci". "Obecność rodzin i harcerzy daje nadzieję, że pamięć o powstaniu nie tylko będzie trwała, ale będzie też kształtowała przyszłe pokolenia" - mówił dyrektor MPW.

Przypomniał także, że 19 lat temu Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. "Od tej pory jest zawsze wspierane przez władze Warszawy. Dzięki temu to miejsce będzie żywe także w przyszłości, będzie przekazywać wartości, w imię których wy, powstańcy warszawscy, stanęliście do walki 79 lat temu" - podkreślił.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło około 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 12-13 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 120-150 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.