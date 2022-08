Ołeh Kuts: dzięki takim przyjaciołom, jak Polacy możemy świętować niepodległość

Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę myślała, że już nigdy nie będziemy obchodzić dnia niepodległości, ale dzięki takim przyjaciołom jak Polki i Polacy możemy świętować niepodległość na całym świecie, bo cały czas walczymy - powiedział PAP chargé d’affaires ambasady Ukrainy w RP Ołeh Kuts

"Dzisiaj obchodzimy dzień niepodległości, a sześć miesięcy temu, 24 lutego Rosja myślała, że nigdy już nie będziemy obchodzić tego święta. To właśnie dzięki takim przyjaciołom jak wy, dzięki naszym braciom Polakom możemy dziś obchodzić niepodległość na całym świecie, bo nadal bronimy tej niepodległości, nadal walczymy" - zaznaczył chargé d'affaires ambasady Ukrainy w RP Ołeh Kuts.

Kuts podziękował Polkom i Polakom za to, że jako pierwsi przyszli z pomocą Ukrainie, a także za to, że cały czas wspierają Ukrainę i Ukraińców. "W każdej chwili, każdego dnia dają nam powód do optymizmu" - podkreślił.

"Za te otwarte serca, za tę ciepłą herbatę na granicy, za bezpieczeństwo dla naszych dzieci słowo dziękuję to za mało, ale jednak dziękujemy, bo razem z wami jesteśmy silniejsi. Możemy bronić tej niepodległości i naprawdę jestem przekonany, że następny dzień niepodległości będziemy świętować razem - u nas na deokupowanych terytoriach" - zaznaczył.

Pytany o wagę wtorkowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie podkreślił, że kiedy cały świat bał się możliwych ostrzałów Polska jak zawsze zademonstrowała przywództwo. "Nie boimy się nikogo, nie boimy się tych barbarzyńców, bo my razem - Ukraina i Polska - walczymy o dobro, o wspólne cele i wartości dla całego świata. Jeszcze raz Polska pokazuje przykład jak trzeba to robić, jak wspierać i właśnie to było naprawdę wiele dla nas znaczące" - mówił.

Kuts podkreślił, że osobista wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie i wzięcie udziału w Platformie Krymskiej miało dla Ukrainy olbrzymie znaczenie. "Andrzej Duda przyjechał osobiście, żeby wyrazić wsparcie, żeby pokazać całemu światu, że się nie boimy się i kiedy jesteśmy razem to jesteśmy silniejsi" - mówił.

Prezydent Andrzej Duda przebywał we wtorek z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz uczestniczył w spotkaniu Platformy Krymskiej - zainicjowanego w ubiegłym roku międzynarodowego forum stawiającego sobie za cel doprowadzenie do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Rosja nielegalnie zaanektowała Krym, część ukraińskiego terytorium, w marcu 2014 r.

Pierwszy szczyt tego formatu odbyło się 23 sierpnia 2021 r. w Kijowie. We wtorkowym spotkaniu, obok prezydentów Zełenskiego i Dudy, online uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

W środę mija pół roku od agresji Rosji na Ukrainę i przypada święto jej niepodległości - oderwania się od ZSRR w 1991 r.

