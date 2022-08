Ołeh Kuts: nasi obywatele, którzy przyjechali do Polski, powrócą odbudowywać zniszczone miasta

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski uciekając przed wojną, powrócą odbudowywać zniszczone miasta - powiedział w rozmowie z PAP chargé d’affaires ambasady Ukrainy w RP Ołeh Kuts. Dodał, że Ukraińcy mieszkający w naszym kraju aktywnie uczestniczą w przekazywaniu pomocy humanitarnej.

Z ostatnich danych wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski wjechało z tego kraju prawie 6 mln osób, a co najmniej 420 tys. uchodźców ukraińskich podjęło w Polsce pracę.

"To, co ja widzę, to to, że obywatele Ukrainy, którzy wyjechali do Polski nie przyjechali tutaj siedzieć i czekać. Oni bardzo aktywnie, razem ze swoimi przyjaciółmi uczestniczą w przekazywaniu pomocy humanitarnej. Po naszym zwycięstwie razem pojedziemy odbudowywać Ukrainę - zniszczone miasta i miejscowości" - powiedział PAP chargé d'affaires ambasady Ukrainy w RP Ołeh Kuts.

Dodał, że bardzo docenia wsparcie polskiego rządu dla uchodźców z Ukrainy oraz współpracę pomiędzy Ukrainą a Polską, w ramach, której powstał m.in. portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy pracawpolsce.gov.pl.

Portal jest przeznaczony dla Ukraińców, którzy szukają pracy na czas pobytu w Polsce tak. Ma on łączyć obywateli Ukrainy poszukujących pracy z polskimi pracodawcami.

"Ten projekt pomaga naszym obywatelom, żeby pracowali w ramach swojego zawodu, otrzymali doświadczenie, które potem będą mogli wykorzystać przy odbudowie Ukrainy. Wiemy, że już dużo naszych obywateli wróciło do Ukrainy. Niektórzy odczuwają, że mogą bardziej pomóc będąc tutaj. Naprawdę to widzę i ta postawa bardzo imponuje naszym przyjaciołom z Polski, że oni nie przyjechali tutaj przeczekać, ale aktywnie wspierają Ukrainę przekazując pomoc humanitarną" - powiedział.

Czwartek to 183. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

