Olsztyn: 22 lutego wyrok w procesie burmistrza Dobrego Miasta

Sąd rejonowy w Olsztynie do 22 lutego odroczył wydanie wyroku w procesie burmistrza Dobrego Miasta - poinformował w piątek rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak. Prokuratora wniosła o warunkowe umorzenie postępowania wobec samorządowca.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak poinformował w piątek, że publikację wyroku odroczono z powodu zawiłości sprawy.

Burmistrz Dobrego Miasta jest oskarżony o to, że 11 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście jako burmistrz przekroczył swoje uprawnienia podrabiając dokument w postaci wniosku o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń w budżecie gminy za rok 2022 r. Pismo było adresowane do burmistrza. Zdaniem prokuratora oskarżony miał nanieść na tym wniosku nieautentyczne, odręczne podpisy trzech osób.

Razem z burmistrzem jest oskarżona urzędniczka, która miała nanieść nieautentyczny, odręczny podpis jednej osoby na tym dokumencie. "Przy czym, zdaniem prokuratora, czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi" - podkreślił sędzia Barczak i dodał, że w ocenie prokuratora oboje oskarżeni działali na szkodę interesu publicznego.

Burmistrz Jarosław K. przed sądem nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. "Oskarżony w złożonych wyjaśnieniach wskazał między innymi, że wpisując we wniosku nazwiska podległych mu pracowników działał w trosce o ich dobro, przy czym nie miał wówczas jakiejkolwiek świadomości, że może to być zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwo" - podał sędzia Barczak.

Prokurator w mowie końcowej wniósł o rozważenie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania wobec Jarosława K. na okres jednego roku próby, a także orzeczenie od niego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia w kwocie 6 tys. zł oraz obciążenie go kosztami procesu. Z kolei w odniesieniu do Jolanty S. oskarżyciel publiczny domagał się umorzenia postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość popełnionego czynu.

Obrońca oskarżonego oraz sam oskarżony wnieśli o orzeczenie wyroku uniewinniającego, ewentualnie umarzającego postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.