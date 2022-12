Olsztyn: Akty oskarżenia dla internetowych oszustów

Do sądu w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia wobec 21-letniej kobiety i 20-letniego mężczyzny, którzy na internetowych aukcjach oszukali 33 osoby z całego kraju - poinformowała olsztyńska policja.

Policja w Olsztynie poinformowała, że 21-latka i 20-latek za pośrednictwem portali sprzedażowych wystawiali ogłoszenia przedmiotów, których nigdy nie posiadali. Były to m.in. zegarki, ubrania, telefony komórkowe i galanteria.

"We wszystkich przypadkach działanie oszustów było bardzo podobne. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt ze sprzedawcą się urywał, a kupujący nigdy nie otrzymywał towaru. 21-latka i 20-latek niejednokrotnie +sprzedawali+ ten sam przedmiot różnym osobom. Okazało się, że w ten sposób oszukali 33 osoby z całego kraju, do których dotarli policjanci. Łączna wartość strat to ponad 6,5 tys. zł" - poinformowała policja w komunikacie.

21-latka i 20-latek usłyszeli zarzuty oszustwa, do których się przyznali. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Ich sprawę rozpozna sąd rejonowy w Olsztynie.