Olsztyn: Areszt dla podejrzanego o zabójstwo na osiedlu Mazurskim

Na trzy miesiące aresztował Sąd Rejonowy w Olsztynie Pawła S. podejrzanego o dokonanie zabójstwa 47-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w ostatnią niedzielę na osiedlu Mazurskim, a ofiara należała do rodziny podejrzanego.

O ciężko rannym mężczyźnie, którego znaleziono przed jednym z domów w Olsztynie, zawiadomiono policję w niedzielę rano. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, 47-latek zmarł.

Bezpośrednio po tym zdarzeniu zatrzymano 25-letniego członka rodziny zmarłego. Według ustaleń śledczych, pomiędzy mężczyznami doszło do awantury, podczas której Paweł S. kilkukrotnie zadał ciosy nożem Andrzejowi S. Poszkodowany miał m.in. liczne rany kłute szyi, co doprowadziło do masywnego krwawienia i śmierci. Policjanci zabezpieczyli na posesji narzędzie zbrodni.

Zatrzymany 25-latek był agresywny. Według policji swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie i innych. Został przewieziony do szpitala, gdzie zaatakował policjantkę i pielęgniarkę. Pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu lub innych substancji odurzających.

W poniedziałek Pawłowi S. przedstawiono zarzuty zabójstwa, a także naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, do których się przyznał. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski, w ocenie sądu materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw.

"Zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania uzasadnione jest przede wszystkim grożącą mu surową karą. Jednocześnie zachodzi realna obawa utrudniania w bezprawny sposób postępowania przez podejrzanego z uwagi na fakt, że część świadków jest mu znana i mógłby on podejmować próby wpływania na treść ich zeznań" - wyjaśnił sędzia.

Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie jest prawomocne. Pawłowi S. grozi kara nawet dożywotniego więzienia.