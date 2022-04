Olsztyn: Delegacja brytyjskich parlamentarzystów odwiedziła ośrodki dla uchodźców

Delegacja brytyjskich parlamentarzystów odwiedziła ośrodki dla uchodźców we Fromborku i Olsztynie. "Polska robi bardzo wiele dla uchodźców, a jest karana przez Unię Europejską sankcjami" - stwierdził przewodniczący delegacji lord Daniel Hannan.

"Firmy telekomunikacyjne oferują darmowe połączenia telefoniczne, gazety drukują wiadomości po ukraińsku, przedsiębiorstwa wynajmują hotele, ludzie prywatni biorą uchodźców do swoich domów. To wszystko bez pieniędzy, z dobrego serca. Bardzo za to Polakom dziękujemy, ta pomoc jest imponująca" - powiedział podczas konferencji prasowej z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim konserwatywny brytyjski parlamentarzysta z Izby Lordów lord Dawid Hannan.

Hannan wspólnie z kilkunastoma innymi parlamentarzystami odwiedził w piątek ośrodki, w których przebywają uchodźcy we Fromborku i Olsztynie. Delegacja była też na przejściu granicznym z Rosją w Grzechotkach.

Wojewoda Chojecki opowiedział Brytyjczykom o pomocy dla Ukraińców podkreślając przy tym, że najwięcej uchodźców mieszka w prywatnych domach.

Lord Hannan przyznał, że jest pod wrażeniem działalności pomocowej Polaków. Jak dodał, zdumiewa go, że dwa kraje najbardziej zaangażowane w pomoc uchodźcom, tj. Polska i Węgry, są karane sankcjami przez Unię Europejską. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgadza się ze słowami premiera Węgier Viktora Orbana o prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim, ale przyznał, że "warto prześledzić, co mówiły kolejne rządy niemieckie".

Zdaniem Hannana Zachód powinien jak najszybciej przestać finansować rosyjską machinę wojenną poprzez zaprzestanie kupowania w Rosji surowców energetycznych. "Zrobiły to kraje nadbałtyckie ale inni nie" - podkreślił.

Wizyta delegacji brytyjskiej w warmińsko-mazurskim miała służyć "rozeznaniu się w sytuacji" uchodźców w Polsce.