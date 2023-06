Olsztyn gospodarzem Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Światowy Kongres Kopernikański, poświęcony biografii Mikołaja Kopernika i zagadnieniom muzealno-konserwatorskim, odbędzie się od 21 do 24 czerwca w Olsztynie. Wydarzenie wiąże się z podwójnym jubileuszem – 550. rocznicą urodzin astronoma i 480. rocznicą jego śmierci.

Światowy Kongres Kopernikański to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk - przekazał PAP Łukasz Staniszewski, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gospodarza wydarzenia.

Kongres ma formułę "kroczącą". Uroczyste rozpoczęcie Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbyło się 19 lutego w Toruniu, mieście narodzin Kopernika. Następnie wszystkich zainteresowanych dziedzictwem astronoma gościł Kraków (24-26 maja 2023 r.), studenckie miasto twórcy teorii heliocentrycznej. W końcu przyszedł czas na Olsztyn, stolicę Warmii, z którą Mikołaj Kopernik związał swoje losy na około 40 lat.

Pojawienie się Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Olsztynie to doskonała okazja, by zachęcić do dyskusji na temat faktów z życia wybitnego uczonego i zastanowić się nad dotychczasowymi i możliwymi sposobami badania i ochrony tego, co po jego działalności pozostało - wskazał Staniszewski.

Olsztyńską część ŚKK zainauguruje wykład "An Astronomer and His Castles: The Scientist as Public Servant in Copernicus's Era and Our Own". Wygłosi go prof. Karl Galle (Waszyngton, USA).

W kolejnych dniach uczestnicy Kongresu wezmą udział w obradach w dwóch sekcjach.

Sekcja biograficzna podzielona została na dwa główne wątki (1. Młodość i edukacja Mikołaja Kopernika; 2. Mikołaj Kopernik - życie i działalność). Zaplanowanych zostało w niej kilka paneli tematycznych i dyskusyjnych (np. Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika - fakt medialny czy fakt naukowy?).

Druga sekcja poświęcona została tematyce muzealno-konserwatorskiej. Podejmowane w niej wątki będą dotyczyły materialnej spuścizny po Koperniku i działań na rzecz ochrony i promocji pamiątek z nim związanych.

Podczas olsztyńskiej części Światowy Kongres Kopernikański wyjdzie z murów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę lepiej poznać miejsca związane z życiem i działalnością Kopernika na Warmii. Obrady odbywać się będą w miejscach na Szlaku Kopernikowskim - w Muzeum Warmii i Mazur na zamku w Olsztynie i na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Uczestnicy ŚKK odwiedzą także Frombork, który przez kilka dekad był domem Kopernika i stał się też miejscem jego spoczynku.

Więcej na temat Olsztyna i okolic będzie można dowiedzieć się także np. z wykładu "Warmia w czasach Mikołaja Kopernika", który zaplanowano na zakończenie obrad ŚKK. Wykład wygłosi prof. Stanisław Achremczyk, znawca historii Warmii i Mazur.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Pełen program olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego dostępny jest pod linkiem: https://rokkopernika.uwm.edu.pl/program/

Więcej informacji o Światowym Kongresie Kopernikańskim w Olsztynie: https://uwm.edu.pl/aktualnosci/swiatowy-kongres-kopernikanski-w-olsztynie.