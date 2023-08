Olsztyn: Grodzki: nie głosujcie na tych, którzy łamią pakt senacki

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował do uczestników Campus Polska w Olsztynie, by nie głosowali na osoby, które łamią pakt senacki. Jego zdaniem, wyborcy powinni głosować na kandydatów z paktu nawet, jeśli uważają, że inny kandydat jest lepszy.

Podczas niedzielnej debaty na Campus Polska marszałek senatu Tomasz Grodzki został zapytany przez jednego z uczestników o kandydatów, którzy łamią pakt senacki. Grodzki zdecydowanie stwierdził, że tacy kandydaci - zastrzegł, że "są to na szczęście nieliczne przypadki" - działają "ewidentnie na szkodę strony demokratycznej".

"I nie ma co do tego wątpliwości. Co można z tym zrobić? Bardzo prostą rzecz - nie głosować na tych ludzi" - mówił Grodzki. Dodał, że cztery lata temu parę okręgów zostało przegranych - jak stwierdził - "często z powodu takich koni trojańskich".

"Cztery lata temu, dzięki paktowi senackiemu zdobyliśmy minimalną większość - 51 mandatów na 100, a parę okręgów przegraliśmy, bo z różnych przyczyn, często z powodu takich koni trojańskich. Np. w jednym okręgu jeden kandydat strony demokratycznej zdobył 39 tys., drugi kandydat - trochę podstawiony - 29 tys. a mandat zdobył senator z PiS-u, który miał 40 tys. (głosów). Gdyby po naszej stronie był jeden (kandydat) pewnie by zrobił z sześćdziesiąt parę tysięcy i miałby mandat" - wyjaśnił.

"I taka jest idea paktu senackiego, żeby strona demokratyczna nie walczyła ze sobą" - przypomniał Grodzki. "Dobór, obsada tych okręgów, to była gigantyczna, niezwykle trudna praca, bo zawsze jeden uważa, że oni mieli lepszego kandydata, a ktoś tam uważa, że ich kandydat byłby najlepszy, a decydujemy się na jednego. I w pakcie senackim wszyscy, którym droga jest demokracja, powinni głosować na tego jednego. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wtedy zdobędziemy około - liczę - 60-63 mandaty, czyli bezpieczną większość" - ocenił .

"Każdy członek paktu senackiego będzie miał logo na swoich bilbordach, już na kartach do głosowania - nie, ale trzeba, warto się nauczyć, że to jest reprezentant paktu senackiego. Po ciężkich trudnych rozmowach wypracowano stu kandydatów. Warto na nich zagłosować nawet, jeżeli mi się wydaje, że mój kandydat był może trochę lepszy w mojej ocenie. No, ale liderzy wszystkich partii opozycyjnych zdecydowali inaczej. Warto się nagiąć, warto zagłosować na taką osobę. A przede wszystkim warto iść na wybory" - mówił Grodzki.

Grodzki rozmawiał w niedzielę z uczestnikami Campusu wspólnie z marszałkiem czeskiego senatu Milošem Vystrčilem. Zostali zapytani m.in. o konflikt wokół kopalni w Turowie.

"Dialog, rozmowa, szukanie rozwiązania - to prowadzi do rozwiązania, które w końcu nastąpiło. Jak polski ambasador w Pradze +chlapnął+, że Czesi mają rację w sporze o Turów, to natychmiast został odwołany. Prawda, jak zawsze, leży gdzieś pośrodku. Problem polegał na tym, że na początku ciężko było zacząć rozmowy. Jak już ta rozmowa się zaczęła, jak dialog ruszył, to problem został rozwiązany i on w tej chwili (…) idzie do przodu. Szukasz konfliktu to go wykreujesz, szukasz sposobu na rozwiązanie problemu, to go znajdziesz. Tym odpowiedzialni politycy po obu stronach powinni się kierować" - mówił Grodzki, a Vystrčil się z nim zgodził.

Marszałek czeskiego senatu był na Campusie pytany o działania związane z demografią w Czechach, gdzie, liczba urodzeń jest wyższa, niż w Polsce i o wyjazdy Polek do Czech na zabiegi aborcji. Odpowiedział, że osobiście uważa, że "rozdawanie kobietom pieniędzy nie skłoni ich do rodzenia dzieci".

"Wskaźnik urodzeń mamy wyższy, bo nie mamy bezsensownych przepisów i kobiety mogą decydować, w jaki sposób będą prowadzić swoją politykę reprodukcyjną. Najgorzej, jak władza stara się to regulować. Najwięcej dzieci nie rodzi się tam, gdzie matki dostają najwięcej pieniędzy, to tak nie jest. Dzieci się rodzą tam, gdzie jest wolność, gdzie ludziom jest dobrze - wtedy ludzie mają więcej dzieci. Według mnie nie działa dawanie pieniędzy, ale to jest tylko moja opinia" - powiedział Vystrčil. Przyznał, że jeden z czeskich senatorów jest lekarzem, który przyjmuje polskie pacjentki. "Jak mi ten senator opowiada o pacjentkach z Polski, to jest mi bardzo przykro. Uważam, że to powinna być decyzja kobiety" - dodał.

Vystrčil i Grodzki wielokrotnie apelowali do uczestników Campusu o udział wyborach.