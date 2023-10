Olsztyn: Inspektorzy WIOŚ sprawdzają, czy doszło do zanieczyszczenia terenu w pobliżu jez. Tyrsko

Inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie sprawdzają, czy doszło do zanieczyszczenia terenu w pobliżu jeziora Tyrsko i samego akwenu, po tym jak w wyniku awarii doszło do wypływu nieczystości. Tyrsko (Żbik) to jedno z kilku jezior znajdujących się na terenie Olsztyna.

W lokalnych mediach pojawiała się informacja o wycieku nieczystości w pobliżu jeziora Tyrsko. Przedstawiały to też zdjęcia zamieszczone w prasie.

Sprawą zajęli się inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Jak poinformowano PAP w WIOŚ w Olsztynie, w czwartek po uzyskaniu informacji z lokalnych mediów, skontaktowano się z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie jako gestorem sieci kanalizacyjnej.

Z otrzymanej od PWiK informacji wynikało, iż doszło do awarii na przyłączu należącym do właściciela pobliskiego hotelu. Rzeczniczka wyjaśniła, że przy jednej ze studni, na przyłączu stwierdzono ślady spływu w kierunku jeziora Tyrsko.

"Właściciel przyłącza, czyli hotel, udrożnił je we własnym zakresie. W pobliskich studniach zalegały duże ilości tłuszczu. Pracownicy Przedsiębiorstwa poinformowali o konieczności wyczyszczenia przyłącza kanalizacyjnego" - podkreśliła rzeczniczka PWiK Anita Chudzińska.

Przedstawiciele WIOŚ w Olsztynie podali, że w przypadkach podejrzenia zanieczyszczenia środowiska, podejmowane są przez inspektorów WIOŚ natychmiastowe działania. Mają oni rozpoznać zanieczyszczenie w terenie i ewentualnie pobrać próby do analiz, i tak się stało w tym przypadku.

Do WIOŚ do tej pory nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie kontroli w związku z zanieczyszczeniem jeziora Tyrsko (Żbik) w Olsztynie.

W przypadku znacznego zanieczyszczenia środowiska sprawca musi liczyć się z wysokimi karami.

Za zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, może być ukarany grzywną, podlegać karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.