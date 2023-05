Olsztyn: Minister kultury: należy usunąć pomnik poświęcony Armii Czerwonej

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński utrzymał w mocy decyzję o rozbiórce pomnika poświęconego Armii Czerwonej, który znajduje się w centrum Olsztyna. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Prezydent Olsztyna powiedział PAP, że odwoła się do sądu administracyjnego.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz poinformował PAP, że w czwartek otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję, która utrzymuje w mocy wcześniejszą decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczącą pomnika obecnie nazywanego pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, a wcześniej nazywanego Pomnikiem Wdzięczności Armii Radzieckiej. Wojewoda nakazał usunięcie monumentu z przestrzeni publicznej i wydał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji odwołało się miasto Olsztyn. Minister kultury w sporze wojewoda-prezydent Olsztyna przyznał rację wojewodzie.

"Decyzja ministerstwa kultury nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zapoznaję się z nią, bo dopiero ja otrzymałem. Podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej: odwołamy się do sądu administracyjnego" - powiedział PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej stoi w centrum Olsztyna i składa się z dwóch wysokich pylonów - z tego powodu określa się do mianem "szubienic". Jeden z pylonów przedstawia m.in. postać czerwonoarmisty, który na hełmie miał sierp i młot. Symbole te zostały skute z hełmu jesienią ubiegłego roku, ponieważ wojewoda podkreślał, że w ten sposób propagowany jest ustrój komunistyczny. Na drugim pomniku widnieją m.in. samolot i czołg.

Pierwotnie pomnik gloryfikował Armię Czerwoną, potem przemianowano go na pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.

Wydając decyzję o rozbiórce pomnika wojewoda warmińsko-mazurski posiłkował się m.in. opinią IPN.

Władze Olsztyna nie chcą się zgodzić na usunięcie pomnika, ponieważ jego twórcą był wybitny polski rzeźbiarz, więzień hitlerowskich obozów Xawery Dunikowski (osobiście Dunikowski wykuł twarz czerwonoarmisty). W ocenie władz miasta wokół pomnika powinno powstać muzeum przestrzegające przez totalitaryzmami.