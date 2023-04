Olsztyn: Nowatorskie operacje w szpitalu dziecięcym

We wtorek w olsztyńskim szpitalu dziecięcym zaplanowano trzy nowatorskie operacje, w których zostanie wykorzystana technologia gogli AR (ang. Augmented Reality), tj. rozszerzonej rzeczywistości, metody fluorescencji śródoperacyjnej oraz przedoperacyjne planowanie zabiegów w wirtualnej rzeczywistości - poinformowała placówka.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie poinformował, że nowatorskie operacje zostaną przeprowadzone u dzieci. Pierwszy zabieg będzie rekonstrukcją czaszki u dziewczynki ze złożoną kraniosynostozą, czyli złożoną wadą wrodzoną, polegającą na zarośnięciu szwów czaszkowych. Dwa pozostałe zabiegi dotyczą pacjentów z nowotworami.

Operacje przeprowadzi interdycyplinarny zespół specjalistów Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Dawida Larysza, kierownika Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży. To on będzie miał podczas tych zabiegów założone okulary AR.

"Gogle rozszerzonej rzeczywistości pozwalają nam na podstawie badań neurobrazowych (takich jak tomografia komputerowa głowy i rezonans magnetyczny głowy) zobaczyć w trójwymiarze zarówno struktury anatomiczne (w tym przypadku: naczynia, kości, mózgowie), ale też nowotwór. To powala lepiej wyobrazić sobie w trakcie zabiegu, gdzie dokładnie jesteśmy. Ponadto patrząc przez te gogle w trakcie zabiegu na pacjenta, widzimy, w którym miejscu jest guz, który musimy wyciąć, a także gdzie znajduje się naczynie czy nerw, które musimy ominąć. Dzięki temu zabieg jest wykonany bardziej precyzyjnie, jest bezpieczniejszy i trwa krócej" - wyjaśnił cytowany w komunikacie szpitala prof. Larysz.

U dziecka z kraniosynostozą będzie wykonywana dystrakcja okolicy potyliczno-podpotylicznej ze zindywidualizowanymi szablonami operacyjnymi i implantami wykonanymi w druku 3D, specjalnie dla konkretnego pacjenta.

Drugim pacjentem będzie dziecko z nowotworem oczodołu wnikającym do wnętrza mózgoczaszki. U tego pacjenta zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości - ale również planowania wirtualnej rzeczywistości oraz systemów fluorescencji - pozwoli na małoinwazyjnie, bardziej skuteczne i bezpieczne dotarcie do guza. Zamiast dużej kraniotomii, czyli otwarcia czaszki, lekarze wykonają małe nacięcie i w precyzyjny sposób dotrą do guza. Szpital wyjaśnił, że w przypadku oczodołu jest bardzo ważne z racji znajdujących się tam struktur gałki ocznej, nerwów wzrokowych, nerwów poruszających gałką oczną i mięśni, które te ruchy realizują.

Ostatni zabieg będzie wykonany u dziecka z dużym nowotworem wywodzącym się z okolicy sitowia, czyli z podstawy przedniego dołu czaszki. Nowotwór ten nacieka mózg, przechodzi przez sitowie do prawego oczodołu i do jamy nosa. Ten zabieg będzie wyjątkowo skomplikowany i trudny. "Będzie to operacja interdyscyplinarna: częściowo neurochirurgiczna, częściowo w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i częściowo laryngologiczna" - podano.

Szpital dziecięcy w Olsztynie poinformował, że choć gogle rozszerzonej rzeczywistości stosuje w Polsce do operacji pięć szpitali, to prawdopodobnie tylko w Olsztynie metoda ta zostanie użyta w operacjach wykonywanych dzieciom. "Najprawdopodobniej jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który podejmuje się wykonywania tego typu zabiegów u dzieci. Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie posiada możliwości sprzętowe, wiedzę oraz interdyscyplinarne doświadczenie, nie tylko chirurgiczne, ale także anestezjologiczne i onkologiczne w leczeniu tak trudnych problemów klinicznych u dzieci" - podkreślił prof. Dawid Larysz.