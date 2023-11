Olsztyn: Od środy otwarta krypta biskupów warmińskich

Od środy przez całą oktawę Wszystkich Świętych otwarta będzie krypta biskupów warmińskich przy olsztyńskiej katedrze św. Jakuba. W krypcie pochowani są dwaj biskupi: Edmund Piszcz i Wojciech Ziemba.

O otwarciu krypty przez całą oktawę Wszystkich Świętych poinformowano PAP w olsztyńskiej katedrze.

W krypcie pochowani są zmarli w 2021 i 2022 roku biskupi Edmund Piszcz i Wojciech Ziemba.

Krypta grobowa biskupów warmińskich znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do świątyni św. Jakuba. Prowadzą do niej drzwi z brązu, na których znajdują się wizerunek biskupa składającego ciało Jezusa do grobu, a także postać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Krypta jest rekonstrukcją miejsca, które znajdowało się przy świątyni w poprzednich wiekach. W XIX w. na skutek rozporządzenia pruskiego konserwatora zabytków krypty grobowe zostały opróżnione, szczątki pochowane na cmentarzach, a same krypty zasypane.

W krypcie będą chowani biskupi diecezjalni. Prawo kanoniczne stanowi, że miejscem pochówku biskupa diecezjalnego ma być kościół katedralny. W konkatedrze św. Jakuba pod posadzką znajdują się groby 3 biskupów Warmii: Tomasza Wilczyńskiego, który był jedynym w historii Warmii biskupem nazywanym "olsztyńskim" (1956-1965). Wilczyński nie mógł nazywać się biskupem warmińskim, ponieważ władze komunistyczne nie uznały jego wyboru na biskupa. W związku z tym używał on tytułu "biskup olsztyński" ale i tak kierował całą diecezją warmińską. W katedrze są też groby biskupów Józefa Drzazgi (1972-1978) oraz Jana Obłąka (1982-1988).