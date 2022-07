Olsztyn: Pijana 35-latka wiozła samochodem dwoje swoich dzieci

Blisko 2,5 promila alkoholu miała w organizmie 35-latka, która wiozła w aucie dwóch synów w wieku 5 i 6 lat - podała w piątek warmińsko-mazurska policja. Wracającą z olsztyńskiej plaży kobietę policja zatrzymała po sygnale od świadka.

Do dzielnicowych z posterunku przy plaży miejskiej w Olsztynie zgłosiła się osoba, która poinformowała, że chwilę wcześniej widziała kobietę wsiadającą wraz z dziećmi do auta. Z relacji wynikało, że kierująca była pod znacznym wpływem alkoholu i odjechała w kierunku ul. Sielskiej. Funkcjonariusze zatrzymali wskazany pojazd do kontroli drogowej.

"Za kierownicą osobowej toyoty siedziała 35-letnia mieszkanka woj. podlaskiego, która przewoziła dwóch synów w wieku 5 i 6 lat. Niestety, przypuszczenia zgłaszającego były słuszne. Kobieta była kompletnie pijana" - podała policja.

Badanie wykazało prawie 2,5 promila alkoholu. Kobieta, mająca pod opieką dzieci, planowała wrócić w takim stanie samochodem do miejsca pobytu, bo skończył jej się czas wypoczynku. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Na miejsce wezwali pracowników MOPS-u, którym przekazano chłopców.

35-latka odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi jej kara do dwóch lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. O sprawie zostanie poinformowany sąd rodzinny.