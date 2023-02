Olsztyn: Polska 2050 i PSL: wśród największych wyzwań wykluczenie komunikacyjne i demografia

Demografia i wykluczenie komunikacyjne to największe wyzwania, które wymagają rozwiązania po przejęciu władzy - ocenili w piątek liderzy Polski 2050 oraz PSL Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Dość politykierskich sporów, należy zająć się sprawami najważniejszymi dla ludzi - oświadczyli.

Szymon Hołownia podczas wspólnej konferencji prasowej z Kosinikiem-Kamyszem w Olsztynie podkreślił, że w województwie warmińsko- mazurskim jest statystycznie najwięcej miast w Polsce powyżej 10 tys. mieszkańców bez kolei. Wymienił w tym kontekście Lubawę i Biskupiec, w których kolej powinna być, bo ludzie muszą funkcjonować".

Wskazał też, że w 2014 było w Polsce 44 tys. km linii autobusowych, a w 2020 r. cztery razy mniej - 11 tys. km. "PKS wycofał się ostatnio z Ełku, Olecka, Bartoszyc. To jest rzecz, która uwadze rządzących ucieka. Samorządy, które mogą być operatorem muszą mieć finansowanie do tego od państwa. "Jeśli nie będzie mobilności społecznej, to nie będzie rynku pracy" - zauważył Hołownia. Nie będzie też szerokiego dostępu do edukacji i równych szans - dodał.

"Dość tych politykierskich sporów, dość zaczynania od końca, dość zaczynania od tego że +poukładamy sprawy politykom w przyszłej kadencji Sejmu i Senatu+. Zaczniemy od tego, że poukładamy sprawy ludzi" - zapowiedział lider Polski 2050.

Kosiniak Kamysz nawiązując do jubileuszowego roku Mikołaja Kopernika podkreślił, że "Polska potrzebuje obecnie przewrotu kopernikańskiego, czyli przywrócenia wagi sprawom, które trzeba rozwiązać". "PiS stwarza problemy, sam jest problemem a polityka stoi na głowie" - ocenił prezes PSL.

Jego zdaniem, wyzwaniem jest demografia. "Jak spojrzymy na spis ludności w województwie warmińsko-mazurskim, to tak jakby od ostatniego spisu powszechnego, który był 10 lat temu, ubyło jedno miasto - Ełk, bo brakuje 70 tys. ludzi. O 30 proc. zmniejszyła się populacja ludzi młodych na Warmii i Mazurach" - zauważył lider ludowców.

Jak ocenił, ogromnym problemem jest najgorszy wynik dzietności od zakończenia drugiej wojny św. "To jest dramat, który się rozgrywa na naszych oczach. Nie usłyszycie tego w wypowiedziach rządzących ani nie przeczytacie na pierwszych stronach gazet. Rządzących interesują wille dla swoich a nas interesuje program mieszkaniowy, który w połączeniu z walką z wykluczeniem zmieni oblicze demograficzne Polski i uratuje Polskę" - mówił Kosiniak -Kamysz.

Liderzy Polska 2050 i PSL zapowiedzieli prace nad wspólnymi punktami łączącymi obie formacje. Ze strony Polska 2050 do zespołu pracującego nad nimi dołączą: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szefowa Instytutu Strategie 2050, prawnik Stanisław Zakroczymski, prawniczka Agnieszka Tkacz, poseł Mirosław Suchoń i ekonomista Ryszard Wojtkowski.

Ze strony PSL i Koalicji Polskiej dołączą do zespołu: poseł Czesław Siekierski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, Elżbieta Bińczycka szefowa Unii Europejskich Demokratów, Anna Ojer społeczniczka, prawnik, senator Kazimierz Michał Ujazdowski.