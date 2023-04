Olsztyn: Proces dyr. Teatru Jaracza oskarżonego o utrudnianie działalności związkowej odroczony do 23 maja

Do 23 maja sąd rejonowy w Olsztynie odroczył we wtorek proces dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Zbigniewa B. oskarżonego o utrudnianie działalności związkowej w olsztyńskim teatrze. We wtorek sąd przesłuchał jednych z ostatnich świadków- pracowników teatru.

Sprawa przeciw Zbigniewowi B. toczy się od 2021 roku. Prokurator oskarżył dyrektora o to, że w okresie od 19 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r., sprawując funkcję Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, utrudniał prowadzenie działalności związkowej.

Sąd we wtorek przesłuchał kolejnych świadków - pracowników teatru m.in. z obsługi technicznej, biura obsługi widowni, działu promocji oraz aktorkę.

Pracownik z obsługi technicznej zwrócił uwagę na dysproporcje w płacach, które były przed objęciem stanowiska dyrektora przez Zbigniewa B. Podkreślił, że mimo stażu pracy sięgającego 35 lat otrzymywał minimalną płacę albo poniżej niej. Jak wskazał, z dyrektorem B. związki zawodowe rozpoczęły rozmowy na temat wprowadzenia oprócz pensji podstawowej takich składników podwyższających wynagrodzenie jak premie i dodatki także za spektakle wyjazdowe czy grane w niedziele.

Dodał, że nieporównywalnie większe płace były w biurze obsługi widowni, gdzie pracownicy uzyskiwali prowizję od sprzedaży biletów.

Pracownik biura promocji podkreślił, że Teatr im. Jaracza od czasu objęcia przez Zbigniewa B. funkcji dyrektora zaczął być dostrzegany na teatralnej mapie Polski i odnosi sukcesy. "Spektakle są nagradzane na konkursach i przeglądach a do współpracy zapraszani najlepsi reżyserzy" - wskazał.

Jedna z aktorek zeznając przed sądem dodała, że obecnie teatr ma osiągnięcia artystyczne. "Jesteśmy traktowani poważnie, nie mam poczucia, że ktoś jest szykanowany. Praca nad spektaklami z reżyserami jest na innym, wyższym poziomie intelektualnym, bez ingerencji dyrektora, jak to się działo za poprzedniego dyrektora - Janusza Kijowskiego" - wskazała.

Sąd na następnej rozprawie, którą wyznaczył na 23 maja chce przesłuchać ostatniego ze świadków - aktora i zamknąć przewód sądowy oraz wysłuchać mów końcowy stron.

Według prokuratury, Zbigniew B. utrudniał działalność związków zawodowych poprzez m.in. uniemożliwienie wypowiedzenia się Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie co do wypowiedzenia dwóm członkom zarządu tej organizacji dotychczasowych warunków pracy i zmiany tych warunków na niekorzyść.

Odpowiada też za zawarcie porozumienia wprowadzającego zmiany w regulaminie wynagradzania tylko ze Związkiem Zawodowym Pracowników Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a przez to pozbawienie pozostałych organizacji zawodowych - NSZZ "Solidarność" oraz Związku Zawodowego Aktorów Polskich możliwości zmiany opiniowania regulaminu.

Miał też wprowadzić wobec niektórych pracowników zadaniowy czas pracy, nieuregulowany regulaminem pracy, a przez to pozbawić Związku Zawodowego Pracowników Teatru im. Stefana Jaracza, organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" oraz komisji zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich możliwości opiniowania zmiany regulaminu pracy.

W marcu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorskie w instytucjach kultury m.in. w teatrach w Olsztynie i Elblągu.

Służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego zapowiedziały, że zarząd województwa zdecydował, iż nie będzie automatycznie przedłużał kadencji dyrektorów teatru w Olsztynie i Elblągu, ale rozpisze konkursy na te stanowiska. Obecni dyrektorzy mogą w nich wystartować.