Olsztyn: Radni PiS chcą zobowiązać prezydenta miasta do usunięcia Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Radni PiS chcą zobowiązać prezydenta Olsztyna do usunięcia Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej wcześniej pod nazwą Wdzięczności Armii Czerwonej. Jak wskazują działacze PiS, teraz gdy Rosja napadła na Ukrainę przyszedł ostateczny czas, by "hańbiący monument" zniknął z miejskiej przestrzeni.

Podczas konferencji prasowej w sobotę szef olsztyńskiego okręgu PiS Jerzy Szmit poinformował, że w piątek radni PiS w Radzie miasta Olsztyna złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji z jednym punktem dotyczącym usunięcia pomnika.

"Od ponad 30 lat przedstawiciele różnych środowisk walczą o usunięcie symbolu sowieckiego panowania nad Olsztynem. +Szubienice+ sławiące ruskiego sołdata złowrogo i triumfalnie spoglądają na nasze miasto. Były wystąpienia przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, organizacji społecznych. Powstawały listy, petycje podpisywane przez tysiące osób. Były organizowane wydarzenia i happeningi. Wszystko to by przypomnieć, jaka była geneza powstania i jakie jest przesłanie +szubienic+. Tym przesłaniem jest trwanie sowieckiej a teraz ruskiej władzy nad Warmią i Mazurami" - mówił Jerzy Szmit.

Wskazał, że "niestety ten ruski potworek znajdował silnych i wpływowych obrońców w prezydentach Olsztyna: Małkowskim i Grzymowiczu". "Nigdy nie zrobili nic, by ten symbol okupacyjnej hańby usunąć. Mało tego - bronili go. Grzymowicz nawet go remontował i naprawiał z pieniędzy pochodzących z budżetu Olsztyna. Obaj doprowadzili do tego, że +szubienice+ zostały wpisane do rejestru zabytków. W 2017 roku, gdy zaczęła obowiązywać ustawa dekomunizacyjna, Grzymowicz w rozmowie z minister Magdaleną Gawin kategorycznie i agresywnie odmówił usunięcia szubienic. Twierdził wręcz, że nigdy do tego nie dopuści" - podkreślił Szmit.

Wskazał, że inicjatywa usunięcia +szubienic+ leży po stronie prezydenta Olsztyna. "Prezydent kłamie gdy mówi, że potrzebna jest do tego decyzja Głównego Konserwatora Zabytków. Składanie wniosku o wykreślenie z rejestru zabytków jest tylko cyniczną próbą przeciągania sprawy. Jesteśmy w Polsce, dlatego nie akceptujemy obecności symbolu zniewolenia naszej ojczyzny. Kraju, który za swoją wolność i niepodległość zapłacił najwyższą cenę. Napad Rosji na Ukrainę otworzył wielu oczy - czym jest Rosja i przypomniał, jak zachowują się sołdaci"- dodał.

"Agresor nie cofa się przed niczym. Morduje ludzi, niszczy miasta, grabi, dopuszcza się zbrodni wojennych. Bez żadnych wyrzutów sumienia strzela do bezbronnych dzieci i kobiet. Czyni to ten sam sołdat, który stoi przy głównej ulicy Olsztyna na hańbiącym monumencie. Najwyższa pora, by zniknął i doprowadzimy do tego"- mówił Szmit.

Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Dariusz Rudnik (PiS) wskazał, że radni miejscy PiS złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której pod głosowanie zostanie poddany jeden punkt dotyczący zobowiązania prezydenta miasta do usunięcia pomnika.

W projekcie uchwały podkreślono, że rada miasta zobowiązuje prezydenta Olsztyna do podjęcia bezzwłocznych działań w tym przygotowania potrzebnej dokumentacji, których skutkiem będzie relokacja Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej. W myśl uchwały pomnik ma być przekazany do zbiorów zainteresowanych jego posiadanie muzeów, a jeśli żadna placówka muzealna nie wyrazi zainteresowania ma być przeniesiony na teren cmentarza żołnierzy sowieckich przy ulicy Szarych Szeregów.

Prezydent Olsztyna zapowiedział w środę, że wystąpi o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej po to, by zabrać go z centrum Olsztyna. Powiedział to po tym, gdy aktywiści zawiesili nam nim baner "Solidarni z Ukrainą" i drugi z wizerunkiem żołnierza o twarzy podobnej do Putina, który dusi kobietę i napisem "Pomnik wdzięczności za zniewolenie".

Była wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków a obecnie dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Magdalena Gawin podała w piątek na Twitterze, że "Pomnik ku czci Armii Czerwonej można usunąć bez skreślenia go z rejestru. Prosiłam go (Piotra Grzymowicza-PAP) o to 5 lat temu podczas rozmowy w MKiDN. Odpowiedział - że na to nigdy nie pozwoli!! Wstyd i hańba"- napisała.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej pierwotnie nazwany był Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej. W mieście, z racji kształtu nazywany jest "szubienicami", ponieważ są to dwa filary (pylony) z niewielkimi poprzeczkami (w zamyśle autora Xawerego Dunikowskiego jest to niezamknięty łuk triumfalny).