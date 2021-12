Olsztyn: Rozbudowa linii tramwajowej – radni PiS chcą ulg dla przedsiębiorców i darmowej komunikacji

Radni PiS w Olsztynie chcą, by władze miasta w związku z rozbudową linii tramwajowej wprowadziły ulgi dla przedsiębiorców i zapewniły darmową komunikację dla mieszkańców. Urzędnicy odpowiadają, że magistrat stara się zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Przewodniczący klubu PiS w radzie miejskiej w Olsztynie Radosław Nojman powiedział podczas konferencji we wtorek, że wszyscy, którzy poruszają się po stolicy Warmii i Mazur "mają nieodparte wrażenie pewnego chaosu".

"Kolejne odcinki ulic są zamykane, następuje zmiana organizacji ruchu, ale przy niezakończeniu robót na jednym odcinku drogi rozpoczyna się prace na następnych fragmentach. Czy ma to racjonalne uzasadnienie?" - pytał radny Nojman.

Radny PiS Krzysztof Narwojsz wskazał, że to na prośbę mieszkańców i przedsiębiorców radni PiS dwa tygodnie temu pytali prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza o to, w jaki sposób poprawi funkcjonowanie życia w Olsztynie.

"Jest bardzo niebezpiecznie. Jest duży ruch. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych informacji. Ponawiamy apel, czy pan prezydent ma pomysły, by ten ruch usprawnić i poprawić bezpieczeństwo"- podkreślił radny Narwojsz. Podkreślił, że tymczasowe przejścia dla pieszych są niedoświetlone i nieostatecznie oznaczone.

Wskazał, że potrzebne są rozwiązania systemowe, np. ulgi dla przedsiębiorców, a dla mieszkańców komunikacja miejska powinna być bezpłatna w okresie, w którym skumulują się prace na jezdniach i poboczach.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Olsztyna Marta Bartoszewicz powiedziała PAP, że rozbudowa sieci tramwajowej to ogromna inwestycja, która w dużej mierze odbywa się pod ziemią.

"To budowa i przebudowa wszystkich mediów, setek sieci - wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych. To niezwykle trudne zadanie, bo żeby przełączyć wodociąg, musimy go najpierw zbudować" - dodała.

Dla przykładu jeden tylko gazociąg ciągnie się od al. Piłsudskiego całą ulicą Wyszyńskiego i Synów Pułku aż do ul. Wilczyńskiego.

"Wszystkie media przebudowujemy w ten sposób, by mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować i nawet jak są przerwy w dostawach wody czy prądu, to robimy wszystko, żeby były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe. A dodatkowo, budując, musimy pamiętać nie tylko o okolicznych mieszkańcach, ale także o kierowcach i - w miarę możliwości - organizować przejazdy przez teren budowy" - wyjaśniła.

"Mamy już doświadczenie z pierwszego projektu tramwajowego. Słuchaliśmy też społeczników i taksówkarzy. Staramy się minimalizować utrudnienia w ruchu, więc już nie infrastruktura, lecz liczba aut powoduje, że nie ma płynności ruchu. Wyłączyliśmy kilka sygnalizacji świetlnych, wybudowaliśmy tymczasowe ronda, wytyczamy ścieżki jednokierunkowe i wprowadzamy objazdy i umożliwiamy przejazdy przez plac budowy - podkreśliła.

"Pomysły radnych PiS-u są bardzo ciekawe. Nasuwa się pytanie: czy za tymi wizjami idą kalkulacje kosztów takich rozwiązań. Komunikacja w Olsztynie jest sprawna, punktualna, autobusy jeżdżą często, a trasy ułożone są w sposób przemyślany. Do tego pojazdy są czyste, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych"- dodała.

Urzędnicy z Olsztyna przekonują, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy mogą udowodnić, że zanotowali spadek przychodów w związku z prowadzoną przez magistrat inwestycją mogą zwrócić się do urzędu z wnioskiem o ulgę w podatku i częściowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego. Chodzi o lokale dzierżawione od miasta.