Olsztyn: Ruszył ponowny proces w sprawie Jacka W. oskarżonego o zabójstwo

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się w środę ponowny proces Jacka W., oskarżonego o udział w porwaniu i dokonanie zabójstwa Tomasza S. ponad 20 lat temu. Jacek W. kilkanaście lat temu został prawomocnie za to skazany na karę dożywotniego więzienia.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak poinformował w komunikacie, że w środę w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa, w której na ławie oskarżonych ponownie zasiadł Jacek W.

Prokurator oskarżył Jacka W. o to, że w okresie od kwietnia do 26 maja 1999 r., wspólnie z innymi osobami, wziął udział w porwaniu Tomasza S., stosował wobec niego groźby oraz przemoc w celu zmuszenia go do przyznania się do udziału w zamachu bombowym na Krzysztofa A., a następnie dokonał zabójstwa Tomasza S., oddając w jego kierunku co najmniej jeden strzał z broni palnej skutkujący jego zgonem, przy czym jego zwłoki ukrył.

"Jacek W. w pierwszym dniu procesu złożył obszerne wyjaśnienia, w których zakwestionował swoje sprawstwo w zakresie czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia. Następnie sąd rozpoczął odczytywanie wyjaśnień oskarżonego złożonych w trakcie postępowania przygotowawczego" - podał rzecznik SO.

Proces Jacka W. będzie kontynuowany 22, 23 i 27 września.

Jacek W. kilkanaście lat temu został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w 1999 r. Tomasza S. z Suwałk. Jego rozkawałkowane zwłoki miał ukryć w różnych miejscach m.in. utopić w jeziorze Pluszne pod Olsztynem.

Gdy w styczniu 2014 r. w innym miejscu odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako rzeczywisty Tomasz S., Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie zabójstwa i w marcu 2015 r. przekazał sprawę oskarżonego Jacka W. do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 28 maja 2020 r. uznał Jacka W. za winnego udziału w porwaniu Tomasza S. i wymierzył mu za to karę 10 lat pozbawienia wolności, natomiast uniewinnił go od zarzutu zabójstwa Tomasza S. Jednakże Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Aktualnie Jacek W. jest tymczasowo aresztowany do sprawy nadzorowanej przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

