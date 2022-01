Olsztyn: Trzej Królowie przeszli z mini orszakiem z katedry na starówkę

Mini orszak Trzech Króli przeszedł w czwartek z olsztyńskiej katedry do szopki na staromiejskim rynku. Na taką formę świętowania uroczystości zdecydowano się w Archidiecezji Warmińskiej drugi rok z rzędu, ze względu na sytuację epidemiczną.

Olsztyńskie uroczystości rozpoczęła msza św. w konkatedrze św. Jakuba. Liturgii przewodniczył arcybiskup warmiński Józef Górzyński. Podczas homilii metropolita ocenił, że współczesny człowiek wykazuje brak gotowości na czytanie znaków z nieba, które są po to, żeby rozpoznał drogę swojego życia, jako drogę zbawienia, i nią poszedł.

"Kiedy my dzisiaj w znakach przywołujemy te postaci mędrców czy królów, to właśnie po to, żebyśmy patrzyli na nich i uczyli się tej postawy poszukiwania prawdy i otwartości na prawdę, którą Bóg objawia" - podkreślił.

Hierarcha przypomniał, że o mędrcach mówiono, że są "gotowi i zdolni czytać znaki nieba, mowę Boga do człowieka".

Wierni zgromadzeni w katedrze otrzymali symboliczne, tekturowe korony. Po mszy Trzej Królowie zapraszali do towarzyszenia im w przejściu do stajenki ustawionej na pobliskiej starówce. Proszono o zachowanie przy tym obowiązujących reguł sanitarnych.

Mini orszak przeszedł w pobliże starego ratusza, gdzie ustawiona była szopka. Trzej Królowie złożyli tam swoje dary. Osobom wcielającym się w postacie Świętej Rodziny metropolita warmiński przekazał Pismo św. - jak mówił - jako znak wsparcia każdej rodziny. Potem śpiewano wspólnie kolędy.

W Olsztynie mini orszak odbył się drugi rok z rzędu, zamiast tłumnego orszaku idącego przez centrum miasta na pl. Solidarności. Poprzednio Trzej Królowie wędrowali - jedynie w asyście grajka i kolędnika z Gwiazdą Betlejemską - z katedry do dziecięcego hospicjum Caritas.

Jak powiedział PAP rzecznik kurii ks. Marcin Sawicki, ze względu na sytuację pandemiczną ponownie postanowiono przygotować uroczystość w takiej minimalistycznej formule.

"W naszej archidiecezji przyjęto różne formy, jeśli chodzi o uroczystości Objawienia Pańskiego. W niektórych miejscowościach organizowane są mini-orszaki, w innych jasełka, a jeszcze gdzie indziej odbywa się koncert kolęd" - dodał.

Tegoroczne Orszaki Trzech Króli odbywają się w 668 miejscowościach w Polsce pod hasłem "Dzień dziś wesoły". Jest to fragment kolędy "Z narodzenia Pana", która powstała na przełomie XVIII i XIX w.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także Epifanią lub świętem Trzech Króli. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).