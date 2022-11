Olsztyn: W wypadku zginęła jedna osoba; droga wojewódzka 527 zablokowana

Na drodze wjazdowej do Olsztyna zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Kierowca samochodu osobowego zginął. Droga wojewódzka 527 jest zablokowana; policja zorganizowała objazdy - podała PAP w środę policja.

Do zderzenia pojazdów doszło na drodze wjazdowej do Olsztyna od strony Olsztynka. Kierowca samochodu osobowego zginął, kierowca samochodu ciężarowego został przewieziony do szpitala. Droga jest zablokowana.

Zorganizowano objazd od strony Olsztynka koło Tomaszkowa i od strony Olsztyna koło Bartąga ulicą Nad Łyną.