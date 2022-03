Olsztyn: Wierni żegnają zmarłego abp seniora Edmunda Piszcza

Kapłani, siostry zakonne i wierni żegnają w niedzielę zmarłego arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza. Trumna z ciałem hierarchy została wystawiona w sali centrum św. Jakuba. Wieczorem zostanie przeniesiona do bazyliki katedralnej, w której odprawiona zostanie msza żałobna.

Abp Piszcz zmarł we wtorek 22 marca w wieku 93 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek; zostanie pochowany w krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej św. Jakuba w Olszynie.

Wprowadzeniu trumny z ciałem arcybiskupa Piszcza do sali w Centrum św. Jakuba towarzyszyła modlitwa prowadzona przez proboszcza parafii katedralnej ks. prałata kanonika Andrzeja Lesińskiego. Po niej rozpoczęło się czuwanie modlitewne z udziałem duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych.

"Można powiedzieć, iż abp Edmund Piszcz był proboszczem wszystkich parafii w diecezji a w sposób szczególny parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie" - powiedział dziennikarzom ks. Lesiński.

"To było miejsce, z którego nauczał, w którym udzielał wszystkich sakramentów świętych. Katedra biskupia w Olsztynie obok katedry we Fromborku to są matki wszystkich kościołów warmińskich. Dlatego jesteśmy zobowiązani oddać abp Piszczowi szczególną wdzięczność, nie tylko ze sprawiedliwości, ale z miłości, bo na tę miłość wieloletnią zasłużył" - podkreślił ks. Lesiński.

Wskazał, że "jednym z haseł abp Piszcza, które przewijało się w jego wieloletnim nauczaniu było hasło miłości". "Miłości Chrystusa, naszego Zbawiciela i kościoła. Przyjął miłość do swojego zawołania biskupiego. Tę miłość głosił i realizował własnym życiem" - dodał.

W niedzielę o godz. 18.30 nastąpi wyprowadzenie trumny z Centrum św. Jakuba do bazyliki katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie, gdzie odprawiona zostanie msza święta żałobna pod przewodnictwem biskupa Janusza Ostrowskiego. Po niej odbędzie się czuwanie modlitewne. W poniedziałek o g. 12.00 w bazylice odprawiona zostanie msza pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Ciało zmarłego arcybiskupa zostanie złożone w Krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej.

Abp Piszcz urodził się 17 listopada 1929 r. w Bydgoszczy. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1950 r. w Olsztynie i po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 r. Po święceniach pracował jako wikariusz przy katedrze w Pelplinie.

3 kwietnia 1982 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym chełmińskim. Sakrę biskupią przyjął 20 maja 1982 r. z rąk abp. Józefa Glempa. Jego zawołaniem biskupim były słowa zaczerpnięte z listu św. Jana: "Miłujmy czynem i prawdą".

28 listopada 1985 r. został administratorem apostolskiego sede plena diecezji warmińskiej, a od 22 października 1988 r. pełnił urząd biskupa warmińskiego. Po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce w 1992 r. papież mianował go pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. W 2006 r. przeszedł na emeryturę. Do ostatnich dni swojego życia był aktywny duszpastersko.