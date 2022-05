Olsztyn: Wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja oraz milczący Marsz Pamięci ku czci ukraińskich dzieci

We wtorek w Olsztynie odbędą się wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja, w których udział wezmą przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu. Działacze PiS organizują milczący Marsz Pamięci ku czci ukraińskich dzieci pomordowanych przez Rosjan.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, wojewódzkie obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczną się o g. 10 mszą w intencji ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba przy ulicy Staszica.

Po mszy uczestnicy uroczystości ok. godz. 11:15 przemaszerują ulicami Staszica, Pieniężnego, 1 Maja, Mrągowiusza, Warmińską, Lanca, Linki na Plac Konsulatu Polskiego. Tam pod Kolumną Orła Białego odbędzie się podniesienie flagi państwowej, zaplanowano okolicznościowe przemówienia, apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie wieńców i wiązanek. Ulicą Warmińską w defiladzie przejdzie kompania honorowa.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował, że w związku z organizacją wojewódzkich obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja we wtorek podczas przemarszu uczestników uroczystości, w godz. 11:15-11:35, zostaną zamknięte dla ruchu ulice na trasie: Staszica, Pieniężnego, Pierwszego Maja, Mrongowiusza, Warmińska, Lanca do Partyzantów, Linki do Placu Konsulatu Polskiego pod Kolumnę Orła Białego.

Po wojewódzkich obchodach Święta Narodowego 3 Maja działacze PiS organizują o godz. 13:20 milczący "Marsz Pamięci" poświęcony ukraińskim dzieciom pomordowanym przez Rosjan. Marsz wyruszy z Placu Konsulatu i skieruje się w stronę Placu Dunikowskiego, gdzie jest pomnik wdzięczności. Przy monumencie odczytany zostanie Apel Pamięci oraz rozmieszczone zostaną dziecięce nekrologi.

Następnie uczestnicy złożą wiązanki okolicznościowe przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego a na Placu Solidarności zaplanowano przemówienia. Przedstawciele środowisk patriotycznych wezmą udział w tradycyjnym sadzeniu trzeciomajowych dębów w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Oddadzą też hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej przy kamieniu pamiątkowym.

Działacze Lewicy o godz 9:30 w Parku Jakubowo przy Pomniku poświęconym Bohaterom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur, złożą wiązanki. Po złożeniu kwiatów przedstawiciele organizacji uczestniczących przedstawią postulaty Lewicy i Związków Zawodowych dotyczące prawa pracy i praw pracowniczych.