Olsztyn: Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości przy Pomniku Wolności Ojczyzny

Apel pamięci przy Pomniku Wolności Ojczyzny, pokazy sprzętu służb mundurowych i wojskowy piknik odbyły się podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie. W uroczystościach na pl. Solidarności uczestniczyły w piątek tłumy mieszkańców.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba. Po jej zakończeniu uczestnicy odśpiewali hymn państwowy przy akompaniamencie orkiestry wojskowej, w ramach odbywającej się po raz piąty akcji "Niepodległa do Hymnu".

Następnie przemaszerowali kolumną z pocztami sztandarowymi na Plac Solidarności, gdzie przy Pomniku Wolności Ojczyzny odbyły się centralne uroczystości z udziałem mieszkańców regionu, kompanii honorowych i przedstawicieli władz.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślał w wystąpieniu, że nie można relatywizować granic, które - jak zauważył - są nie tylko znakiem obszaru państwa, ale też współtworzą tożsamość obywatelską i patriotyczną świadomość.

"Zrezygnować z nich, to jakby otworzyć własny dom i oddać go na pastwę obcym hordom i żywiołom. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie przecież witał najeźdźców chlebem i solą" - mówił.

Chojecki przypomniał, że polskie władze uszczelniają obecnie granicę z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej - jak mówił - w trosce o bezpieczeństwo kraju i obywateli, chroniąc przed wrogiem, którego nazwał "odwiecznym".

"Na naszych oczach toczy się krwawa wojna na Ukrainie. Naród ukraiński każdego dnia doświadcza bestialstwa rosyjskiego najeźdźcy. Ludzie, którzy poddają krytyce działania na rzecz ochrony polskich granic i wzmacniania polskiej armii, przemawiają - przepraszam za sformułowanie - językiem głupców albo zdrajców" - stwierdził wojewoda.

Dziękował wojsku, Straży Granicznej, policji i wszystkim, którzy zabezpieczają granice ojczyzny.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin przypomniał, że I Rzeczpospolita upadła nie tylko z winy zaborców, ale też z powodu własnych słabości, które ośmieliły nieprzyjaciół. Dlatego apelował, żeby dziś wyciągnąć lekcje z naszej historii.

"Pamiętajmy, że niepodległość i jej fundamenty - suwerenność oraz bezpieczeństwo - trzeba umacniać każdego dnia, nie po to, żeby szykować się do wojny, ale by zachować pokój" - wskazał marszałek.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zachęcał z kolei do refleksji o Polsce i Polakach, o tym, co nas łączy i czemu ciągle tak dużo nas jeszcze dzieli. "Polska jest jedna. W takim dniu jak dziś szukajmy tej tak cennej wspólnoty narodowej, bo tylko ona pozwoli nam przetrwać każdy czas, także ten, który nie jest nam przychylny" - powiedział.

Głównym punktem uroczystości na pl. Solidarności był Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym składano kwiaty pod pomnikiem.

Obchodom towarzyszył piknik wojskowy, na którym prezentowano sprzęt, stoiska promocyjne służb mundurowych i częstowano wojskową grochówką.

Po południu w urzędzie wojewódzkim odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczano odznaczenia państwowe, a także koncert chóru policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Z okazji narodowego święta odbyły się też regaty na jeziorze Ukiel, Olsztyński Bieg Niepodległości, parada zabytkowych pojazdów i slam poetycki.