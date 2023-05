Olsztyn: Wręczono akty nadania honorowych obywateli Irenie Telesz-Burczyk i Jerzemu Sikorskiemu

Aktorka teatru Stefana Jaracza w Olsztynie Irena Telesz-Burczyk oraz historyk, znawca życia i twórczości Mikołaja Kopernika, który przyczynił się do zlokalizowania grobu astronoma Jerzy Sikorski odebrali we wtorek na olsztyńskim zamku akty nadania im tytułu honorowych obywateli miasta.

Uroczystość odbyła się w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku kapituły warmińskiej. "Państwa życie i działalność są godne najwyższego uznania i naśladowania" - komplementował nowych honorowych obywateli prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

"Będę pracowała, żeby nie narobić wstydu Olsztynowi" - żartowała w kuluarach Irena Telesz-Burczyk. Z kolei Jerzy Sikorski w wrodzonym sobie wdziękiem i swadą cytował Gałczyńskiego: "każdy orze jak może, obywatelu reaktorze" - ucinał i przyznawał, że się nie spodziewał tak wielkiego wzruszenia ceremonią.

Irena Telesz-Burczyk urodziła się w 1940 roku w Podrośli koło Wołkowyska. Od 1975 jest aktorką Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wielokrotnie nagradzania za dokonania artystyczne. W 1980 roku została wiceprzewodnicząca Solidarności w regionie Warmii i Mazur, a pod koniec lat 80. przewodniczyła komisji kultury przy Komitecie Obywatelskim. Telesz od wielu lat jest zaangażowana nie tylko w życie kulturalne, ale i społeczne miasta, m.in. działa na rzecz integracji Romów. Jest powszechnie znana i lubiana, wciąż gra w spektaklach i zdobywa kolejne nagrody.

Radni Olsztyna uhonorowali Irenę Telesz-Burczyk tytułem Honorowej Obywatelki Olsztyna w połowie grudnia 2020 roku. Z powodu pandemii nie odbyło się uroczyste nadanie jej tego tytułu.

Sikorskiemu tytuł honorowego obywatela miasta radni nadali na sesji pod koniec kwietnia.

Dr Jerzy Sikorski urodził się w 1935 roku w Wilnie. W 1963 roku został pracownikiem naukowym Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a w latach 1970-1983 był dyrektorem tej instytucji. W latach 1983-1987 kierował Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Jest znanym polskim popularyzatorem postaci Mikołaja Kopernika. Jego najbardziej znane książki to "Mikołaj Kopernik na Warmii", "Dzieje Warmii i Mazur w zarysie", "Prywatne życie Mikołaja Kopernika" i "Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003". Jego wieloletnie badania przyczyniły się do odnalezienia we fromborskiej katedrze grobu Mikołaja Kopernika.

Olsztyn ma obecnie 29 honorowych obywateli.