Olsztyn: Zatrzymano dwóch mężczyzn za oszustwa przy wykorzystaniu kodów BLIK

Zarzuty doprowadzenia do niekorzystanego rozporządzenia mieniem postawiła prokuratura w Olsztynie dwóm mężczyznom, którzy wyłudzając kody blik od użytkowników rachunków bankowych wypłacali ich pieniądze z bankomatów - podała w środę Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratura Okręgowego w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował w środę, że wspólne działania Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe i funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn.

Brali oni udział w oszustwach metodą na wyłudzenie kodu BLIK. Prokurator przedstawił dwóm zatrzymanym mężczyznom łącznie 26 zarzutów doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób na terenie całego kraju. "Jeden z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności i został osadzony w zakładzie karnym" - podkreślił prokurator Brodowski.

Natomiast wobec drugiego z mężczyzn prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł.

Jak wskazała prokuratura, w toku prowadzonych czynności ustalono, iż podejrzani działając za pośrednictwem sieci internetowej, posługując się złośliwym oprogramowaniem wprowadzali w błąd użytkowników rachunków bankowych co do konieczności skorzystania z nadesłanego hiperłącza prowadzącego do bramki stanowiącej element infrastruktury phishingowej i podania tam danych.

Dane te umożliwiały zalogowanie się na rachunek bankowy. Mężczyźni nie będąc do tego uprawnionym, wpływali na automatyczne przetwarzanie danych i po uprzednim wygenerowaniu z poziomu systemu bankowości elektronicznej kodów BLIK, dokonywali wypłat z rachunków z bankomatów zlokalizowanego na terenie Olsztyna, Gdańska i Wrocławia.

Jeden z podejrzanych został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji na gorącym uczynku wypłaty pieniędzy na terenie Trójmiasta. Zabezpieczono przy nim gotówkę w kwocie ponad 21 tys. zł pochodzących z przestępstwa. Drugiego z podejrzanych funkcjonariusze Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zatrzymali na terenie Wrocławia.

Czyny zarzucane obu podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie ma charakter rozwojowy - wskazał prokurator Brodowski.