Olsztyn zbiera podpisy pod petycją do premiera ws. parku przemysłowego

Miasto Olsztyn zbiera podpisy mieszkańców pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o przyznanie miastu pieniędzy na utworzenie parku przemysłowego. Dotąd w przeliczeniu na jednego mieszkańca Olsztyn otrzymał 29 zł, najmniej ze wszystkich miast wojewódzkich - podkreśla prezydent Piotr Grzymowicz.

"Pieniądze, które przyznaje rząd samorządom nie są dla prezydentów, tylko dla mieszkańców. Olsztyn w poprzednich edycjach (Polskiego Ładu) dostał od rządu 29 zł na mieszkańca, to najniższa kwota ze wszystkich miast wojewódzkich, a my się chcemy rozwijać tak, jak i inne samorządy" - powiedział PAP Piotr Grzymowicz.

Prezydent Olsztyna od kilku dni na każdym spotkaniu z mediami apeluje, by mieszkańcy miasta podpisywali petycję do premiera. Od kilku dni Grzymowicz osobiście chodzi też do zakładów pracy i namawia ludzi, by podpisywali petycję - w środę był na ulicy Lubelskiej.

"Ludzie pytali, czemu w mieście tyle inwestycji na raz chcemy robić, tłumaczyłem, że to nasza szansa, że musimy się rozwijać, bo w kryzysie nie można się zatrzymać z inwestycjami" - relacjonował Grzymowicz.

Olsztyn w internetowej petycji prosi premiera o przyznanie pieniędzy z rządowego Polskiego Ładu na stworzenie parku przemysłowego we wschodniej części miasta. Chodzi o zbudowanie na terenie obejmującym 176 ha ulic i infrastruktury, która pozwoli na zakładanie w tym miejscu firm. Wartość inwestycji to 250 mln zł, miasto chce 245 mln zł dotacji, 5 mln zł ma stanowić wkład własny Olsztyna.

Grzymowicz i jego współpracownicy liczą na to, że petycja od mieszkańców przekona rząd do wsparcia miasta. "Mamy też nadzieję, że ludzie poczują wspólnotę, że zrozumieją, że rząd nie daje, czy nie odbiera pieniędzy ratuszowi tylko nam jako mieszkańcom" - powiedział PAP jeden ze współpracowników Grzymowicza.

Apel do premiera jest dostępny w internecie, podpisy składa się przez internet. Dotychczas zrobiło to ponad 150 osób. "Kierując się najlepiej rozumianą perspektywą rozwojową Olsztyna, zwracamy się do Pana Premiera z apelem i prośbą o pozytywną decyzję (...) Dotychczasowe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach wcześniejszych edycji Programu były dla miasta niekorzystne i pomijały Olsztyn w lokacji środków, wywołując zrozumiałe rozżalenie nas-mieszkańców. Uważaliśmy, że są one krzywdzące i dalekie od merytorycznej oceny" - czytamy w apelu do Mateusza Morawieckiego.

W petycji podniesiono też, że "wniosek wypełnia wszystkie wskazane w regulaminie Programu warunki, ma poparcie parterów i właścicieli gruntów: Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa oraz nas - mieszkańców Olsztyna i regionu Warmii i Mazur".

"Mamy świadomość, że taka szansa rozwojowa dla naszego miasta może się już nie powtórzyć, dlatego apelujemy do Pana Premiera o pozytywną decyzję! Szansa dla Olsztyna, którą uosabia potencjał przyszłego Parku Przemysłowego jest w pańskich rękach i wierzymy, że nie pozwoli jej Pan zmarnować! Zróbmy wszystko, żeby już niebawem teren Parku Przemysłowego tętnił życiem gospodarczym" - napisano w apelu.

Niektórzy z podpisanych pod internetową petycją zostawili swój komentarz. "Jestem mieszkańcem Olsztyna i zależy mi na rozwoju miasta. Teren województwa jest pod względem ekonomicznym jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w Polsce" - napisała jedna z osób.

