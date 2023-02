Olsztynek: Odsłonięto mural upamiętniający rotmistrza Pileckiego

Mural przedstawiający rodzinę rotmistrza Witolda Pileckiego odsłonięto we wtorek na frontowej ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku (Warmińsko-mazurskie). Pilecki jest od 2017 roku patronem tej szkoły.

Mural o powierzchni blisko 50 m kw. został odsłonięty w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości w Olsztynku wzięła udział córka rotmistrza, Zofia Pilecka-Optułowicz.

Malowidło jest wzorowane na przedwojennej fotografii, wykonanej w rodzinnym majątku Pileckich w Sukurczach koło Lidy. Przedstawia rotmistrza z żoną Marią i dziećmi - Andrzejem i Zofią. Pomysłodawcy chcieli podkreślić w ten sposób wagę takich wartości jak patriotyzm, wychowanie i więzi rodzinne.

Uczestniczący w ceremonii odsłonięcia muralu wiceszef MSWiA Błażej Poboży mówił, że cieszy się z wyboru właśnie takiego zdjęcia, bo - jak przypomniał - rodzina obok szkoły jest najważniejszym miejscem, gdzie kształtuje się młody człowiek.

"Z takim patronem, który był postacią wielką, który zapłacił cenę najwyższą za swoje wartości, za to kim był, jesteście naprawdę w miejscu szczególnym" - zwrócił się do uczniów Poboży.

Upamiętnienie powstało z inicjatywy szkoły i Stowarzyszenia "Wspólnie dla Olsztynka". Mural został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski powiedział, że jest to przedsięwzięcie ważne dla lokalnej społeczności i zgodne z ideą tej instytucji, żeby wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnować przeszłość. Wskazał, że jest to realizowane również przez powstające w różnych miastach prace wielkoformatowe, m.in. związane z niepodległością.

"Ten mural podkreśla to, co jest chyba istotą sprawy: świat człowieka to świat wartości, świat kultury to świat wartości" - podkreślił Wiśniewski.

Rotmistrz Witold Pilecki (1901-48) był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej w 1939 r., współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, oficerem AK. Dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. W Auschwitz włączył się w organizację ruchu oporu i przygotował pierwsze sprawozdania o Holokauście, znane dziś jako Raporty Pileckiego.

Uciekł z obozu w kwietniu 1943 r. Walczył w Powstaniu Warszawskim, po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu oflagu w Murnau został żołnierzem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Po powrocie do Polski zorganizował grupę, która gromadziła informacje o sytuacji w kraju. Został aresztowany, a potem - po pokazowym procesie i skazaniu przez komunistyczny sąd - zamordowany strzałem w tył głowy.

Zrehabilitowano go w 1991 r., w 2006 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 r. awansowany do stopnia pułkownika.