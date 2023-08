Onet: M. Kidawa-Błońska i G. Schetyna wystartują do Senatu; B. Arłukowicz "jedynką" w Koszalinie

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna wystartują w wyborach do Senatu; na listach nie będzie Cezarego Grabarczyka, a Koszalinie pierwsze miejsce dostanie Bartosz Arłukowicz - informuje Onet.pl.

W środę rano rozpoczęło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO, na którym mają zostać zatwierdzone listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Onet napisał, że lider PO Donald Tusk "na ostatniej prostej postanowił zamieszać na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej". "Nie pozwolił na start do Sejmu kilku znanym politykom partii, a niektórzy pewniacy do +jedynek+ musieli obejść się smakiem" - czytamy.

Według doniesień Onetu, aktualny senator Marcin Bosacki wystartuje z trzeciego miejsca w Poznaniu, a listę KO w stolicy Wielkopolski będzie otwierać szef Nowoczesnej Adam Szłapka.

Portal napisał też, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje do Senatu w jednym z okręgów w Warszawie, zamiast obecnego senatora Aleksandra Pocieja. Liderem sejmowej listy KO w Toruniu - jak napisał Onet - będzie prawdopodobnie poseł Arkadiusz Myrcha.

"O mandat w Senacie będzie się również ubiegał były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Były przewodniczący PO cztery lata temu otwierał wrocławską listę ugrupowania do Sejmu. Jednak dziś to nie on rozdaje karty, a nie jest tajemnicą, że od dawna ma raczej chłodne relacje z Donaldem Tuskiem" - napisał Onet.

Onet dodał, że Schetyna wystartuje z okręgu nr 7 (Wrocław), w którym cztery lata temu o głosy wyborców skutecznie walczyła prof. Alicja Chybicka.

"Donald Tusk ostatecznie wyciął z list Cezarego Grabarczyka, wieloletniego parlamentarzystę PO i byłego ministra infrastruktury. Obecny poseł z okręgu piotrkowskiego w marcu został skazany nieprawomocnie w sprawie uzyskania pozwolenia na broń. Sąd wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Nie wiadomo, kiedy zostanie rozstrzygnięta apelacja. Na razie nie ma nawet uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji" - czytamy w artykule Onetu.

"Inny pewniak do jedynki, czyli senator KO Krzysztof Brejza, musi obejść się smakiem. Wystartuje z trzeciej pozycji w Bydgoszczy. Listę w tym okręgu otworzy poseł Paweł Olszewski" - informuje Onet. Ojciec senatora, czyli prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, wystartuje do Senatu - dodano.

Przewodniczący PO - jak przekazał Onet - zapowiedział też posłom, iż konstrukcja list będzie oparta o tzw. suwak. Dla przykładu: jeśli pierwsze miejsce na danej liście zajmie mężczyzna, druga będzie kobieta, a trzeci znowu mężczyzna. I tak, teoretycznie, w każdym okręgu.

Z informacji Onetu wynika jednak, że ta zasada nie będzie respektowana sztywno w każdym okręgu. "W Koszalinie pierwsze miejsce dostanie Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z rozdzielnikiem dwójkę powinna uzyskać kobieta. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak nie będzie. Tak samo ma być w okręgu rzeszowskim, gdzie jedynkę dostanie Paweł Kowal, dwójkę prezydent Mielca, a dopiero trzecie miejsce obecna posłanka Krystyna Skowrońska" - czytamy w tekście Onetu.