Oni już wybrali nowego premiera. Szybciej od Andrzeja Dudy

Decyzja dotycząca tego, komu zostanie powierzona funkcja sformowania rządu już zapadła, choć zna ją tylko prezydent Andrzej Duda i jego kancelaria, ale swoje typy mają nie tylko politolodzy, ale i bukmacherzy. Ich zdaniem premierem zostanie Mateusz Morawiecki.

Tuż po wyborach parlamentarnych prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami partii, które zasiądą w nowym Sejmie. Wkrótce po nich prezydent mówił o dwóch kandydatach na premiera – Mateuszu Morawieckim i Donaldzie Tusku. Obaj zadeklarowali stworzenie większości, która poprze ich rząd.

Dziś wieczorem prezydent najprawdopodobniej ogłosi swoją decyzję podczas telewizyjnego orędzia.

- Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia - poinformował Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta.

To, co od kilkunastu co najmniej dni budziło emocje społeczne, znalazło też odbicie w zakładach bukmacherskich.

U największego polskiego bukmachera, czyli w STS, za każde 100 zł postawione na Mateusza Morawieckiego można otrzymać 152 zł minus podatek w wysokości 12 proc.

Lepszy kurs – i to znacznie - dotyczy lidera opozycji Donalda Tuska. Za 100 zł można otrzymać 240 zł minus podatek, co równocześnie oznacza, że jego szanse na stanowisko premiera szacowane są jako niższe niż Morawieckiego.

Tak też rozkładają się głosy osób uczestniczących w tych zakładach. Jak informuje STS, 54 proc. graczy obstawiło, że premierem zostanie Mateusz Morawiecki, a 46 proc. uważa, że tę funkcję będzie sprawował Donald Tusk.