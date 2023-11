Oni wiedzą, jak dobrze zarobić na zużytych bateriach do autobusów

Wraz z rozwojem elektromobilności będzie rósł problem związany z zagospodarowaniem zużytych baterii do pojazdów elektrycznych. Ich sprawność spada z każdym kolejnym cyklem ładowania. Jest jednak sposób, by i na takich ogniwach sporo jeszcze zarobić.

Odwiedziliśmy fabrykę BMZ Poland w Gliwicach. To tam produkowane są baterie do e-autobusów ponad 20 producentów z całego świata.

- Magazyny energii funkcjonują u nas w fabryce jako młodszy brat działalności e-mobility. Przemysłowe magazyny energii korzystają z tych samych technologii, które zastosowane są w bateriach do autobusów – mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Baron, wiceprezes BMZ Poland.

Spółka ma pomysł, jak dać drugie życie nienadającym się już do użycia bateriom z elektrycznych autobusów.

W fabryce BMZ Poland w Gliwicach mieliśmy okazję przekonać się, jak wygląda proces budowy baterii do elektrycznych autobusów. Powstają one z mniejszych elementów (widocznych na zdjęciu poniżej), które łączone są w takiej liczbie, by finalny akumulator spełniał wymogi założone przez producenta pojazdu.

Podobnie budowane są przemysłowe magazyny energii, które również powstają w gliwickiej fabryce.

- Magazyny energii funkcjonują u nas w fabryce jako młodszy brat działalności e-mobility. Przemysłowe magazyny energii korzystają z tych samych technologii, które zastosowane są w bateriach do autobusów – mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Baron, wiceprezes BMZ Poland.

Obecnie firma sprzedając przemysłowe magazyny energii, które są wykorzystywane m.in. do stabilizacji sieci elektroenergetycznej, wyposaża je w całkiem nowe moduły.

Z oceny BMZ wynika jednak, że już za kilka lat rynek zostanie zalany zużytymi ogniwami z autobusów elektrycznych, z którymi producenci będą musieli coś zrobić.

- Koncepcja produktu zakłada stosowanie modułów, które w bateriach autobusowych przeszły już określoną liczbę cykli ładowań i dla potrzeb napędu autobusowego stają się coraz mniej atrakcyjne – ich pojemność zmniejszyła się. Takie moduły mogą jednak służyć z powodzeniem w magazynach energii. My to nazywamy battery second life – w ten sposób dajemy drugie życie takim bateriom – wyjaśnia wiceprezes BMZ Poland.

Zużyta bateria autobusowe, według różnych wytycznych, to taka z 70-80-proc. pojemnością.

- Pojemność ta jest nadal wystarczająca, aby myśleć o jej wykorzystaniu w przemysłowym magazynowaniu energii, ponieważ tam stosunek pojemności do wagi nie jest aż tak istotny – dodaje Baron.

W założeniu przemysłowy magazyn energii zbudowany na ogniwach „z odzysku” ma być dużo tańszy.

Produkować, testować i nie obciążać sieci. Tego trzeba było się nauczyć

Z wiceprezesem BMZ Poland rozmawiamy także o procesie produkcji przemysłowych magazynów energii.

Powyżej pokazujemy najważniejsze miejsce na linii produkcyjnej. Tu rola człowieka sprowadza się do włożenia odpowiedniej liczby ogniw wewnątrz maszyny i kontrolowania procesu ich spawania.

Zobacz, jak przebiega łączenie ogniw magazynu energii:

Gotowy magazyn energii trzeba jeszcze parokrotnie przetestować. W gliwickim BMZ przyznają, że długo mieli z tym kłopot.

- W momencie technicznego rozładowywania takiej baterii oddawaliśmy do sieci bardzo dużą ilość energii. To nie było pożądane zjawisko przez operatorów energetycznych. Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że magazyny energii wykorzystujemy wewnętrznie do balansowania. Stworzyliśmy układ zamknięty, gdzie energia z rozładowywanej baterii trafia do pustej, którą trzeba naładować. Tak możemy testować ich funkcjonalność nie obciążając przy tym sieci elektroenergetycznej – mówi nam wiceprezes spółki.

Boom na magazyny przydomowe trwa. Polska coraz istotniejszym rynkiem

Jeśli chodzi o magazyny energii to największe obroty BMZ Poland odnotowuje na zamawianych u nich magazynach przydomowych. Ten segment był mocno rozwijany w spółce-matce w Niemczech. Od dwóch lat produkty powstają także w Gliwicach. Wynika to z tego, że polski rynek przydomowych magazynów energii zaczyna mocno rosnąć.

Miesięcznie w fabryce w Gliwicach powstaje ich kilka tysięcy.

- Magazyny przydomowe to u nas skala dużo bardziej masowa, a co za tym idzie – ich produkcja jest wysoce zautomatyzowana, z małym udziałem pracy ludzi. Linia, na której realizujemy produkcję na potrzeby magazynów przydomowych, powstała w tym roku i jest najnowocześniejszą linią w naszej fabryce. Powstała ona w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0. Jest mocno „nasycona” czujnikami, automatami, a całość spięta jest systemem kontroli, który generuje potrzebę magazynowania bardzo dużej ilości danych. Jest to sporym wyzwaniem dla rozwiązań IT, które musiały zostać szybko zaadaptowane do wykładniczego przyrostu ilości przesyłanych i przechowywanych danych – mówi Baron.

Produkowane w Gliwicach przydomowe magazyny energii trafiają głównie na rynek Europy Zachodniej. Coraz większy udział w sprzedaży generują klienci z Czech, Słowacji, czy Rumunii.

- Duży potencjał widzimy też we Włoszech i Hiszpanii. Te kraje jeszcze są nienasycone tą technologią – podsumowuje wiceprezes BMZ Poland.