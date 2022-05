ONZ: 101 osób ewakuowano z obleganego przez Rosjan kombinatu Azowstal w Mariupolu

101 osób zostało ewakuowanych z kombinatu metalurgicznego Azowstal w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południu Ukrainy – poinformowała we wtorek koordynatorka ONZ ds. Ukrainy Osnat Lubrani w komunikacie przesłanym mediom.

"Dzięki tej operacji 101 kobiet, mężczyzn, dzieci i osób starszych mogło wreszcie opuścić bunkry pod zakładami Azowstal i po dwóch miesiącach zobaczyć światło dzienne" - oznajmiła Lubrani.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który także był zaangażowany w operację zapewnienia ewakuowanym bezpiecznego przejazdu, oznajmił we własnym oświadczeniu, że około 100 osób z okolic Azowstalu dotarło we wtorek do Zaporoża i są wśród nich ranni.

W zakładach Azowstal broni się pułk ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej.