ONZ: Grupa 50 państw: Rosja nadużywa uprawnień stałego członka Rady Bezpieczeństwa, by siać dezinformację nt. porwań ukraińskich dzieci

Grupa 50 państw, w tym Polska, uważa, że Rosja nadużywa uprawnień, jakie posiada jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby szerzyć dezinformację na temat masowych porwań i przymusowych deportacji ukraińskich dzieci - napisano w wydanym w środę wspólnym oświadczeniu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rosja zaprosiła na nieformalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ (tzw. formuła Arria) jako eksperta m.in. Marię Lwową-Biełową, rosyjską rzeczniczkę praw dziecka, oskarżaną przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze o zbrodnie wojenne.

"Dziś Federacja Rosyjska będzie dalej nadużywać władzy i uprawnień, jakie posiada jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby szerzyć dezinformację na temat masowych porwań i nielegalnych, przymusowych deportacji tysięcy ukraińskich dzieci" - napisano w oświadczeniu 50 państw.

"Te godne potępienia działania podejmowane są w kontekście inwazji Rosji na pełną skalę i nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, którą całkowicie potępiamy" - podkreślono.

Jak zaznaczono, władze rosyjskie przesłuchiwały, zatrzymały i przymusowo deportowały ponad 19,5 tys. ukraińskich dzieci z ich domów na Ukrainie do Rosji. "Obejmuje to celowe oddzielanie dzieci od rodziców i porywanie dzieci z sierocińców przed oddaniem ich do adopcji w Rosji. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Ukrainy ustaliła, że przekazywanie i deportacja dzieci przez Rosję, tak na terenie Ukrainy, jak i do Federacji Rosyjskiej, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i stanowią zbrodnie wojenną" - napisano.

50 państw przypomniało, że prezydent Rosji Władimir Putin i rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, są objęci nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z popełnieniem zbrodni wojennych.

Wśród sygnatariuszy oświadczenia, sprzeciwiającego się działaniom Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ znalazła się Andora, Albania, Australia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Grecja, Gwatemala, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Macedonia Północna, Norwegia, Portugala, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska.

Dokumentu opublikowało w mediach społecznościowych przedstawicielstwo Ukrainy przy ONZ (https://tinyurl.com/mr2hu4tj).