Dr John Clauser jest fizykiem kwantowym. W 2022 r. był laureatem Nagrody Nobla. W nowej wypowiedzi amerykański naukowiec zwraca uwagę, że Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC) uprawia dezinformację.

Zdaniem prominentnego naukowca narastająca i trwająca debata o kryzysie klimatycznym nie jest dobrze udokumentowana. Ocenia on, że raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), jakie są podstawą wniosków dla polityków i podejmowanych decyzji są oparte o "wyolbrzymianie."

Miejscem wygłoszenia tej oceny fizyka była czerwcowa konwencja "Quantum Korea 2023". W czasie tej naukowej debaty w Seulu, w Korei, Clauser zabrał głos. Mówił o wiarygodności naukowców i dezinformacji we współczesnym świecie i mediach. Należy zaznaczyć, że jego odczyt nie przeszedł bez echa w mediach koreańskich. Potem temat podchwyciły inne periodyki.

Clauser zaczynał oceniając, że świat, w którym dziś żyjemy, jest pełen dezinformacji. - Do każdego z was należy pełnienie roli sędziego, odróżniającego prawdę od fałszu na podstawie dokładnych obserwacji zjawisk - mówił do zebranych fizyków i naukowców.

Clause, krótko o SI w nauce i potencjale jaki rozwiązanie technologiczne oferuje

Pojawiła się także w jego wystąpieniu sztuczna inteligencja (SI). Fizyk mówił, że jej wpływ na naukowy świat będzie (jeśli już nie jest) bardzo duży. Do swoich młodszych kolegów (sam ma 80 lat) apelował i uczulał, że "powinni pełnić rolę tych, do których należy zadanie odróżniania prawdy od fałszu."

Clauser powiedział, że "dezinformacja jest rozpowszechniana przez osoby kierujące się motywami politycznymi i oportunistycznymi". To go niepokoi. Posiłkując się swoim doświadczeniem badawczym fizyk zwrócił uwagę, że "prawdę można odnaleźć wyłącznie poprzez obserwację zjawisk naturalnych".

Kto wyolbrzymia i dlaczego oraz realne wyzwanie, jakie stoi przed społecznością świata

Po czym ostrzegał, że współcześnie zagrożony jest tradycyjny model naukowy. Polega on na tym, że "naukowcy uzyskują informacje poprzez uważną obserwację i eksperymenty oraz zapobiegli rozprzestrzenianiu się dezinformacji poprzez artykuły i recenzje".

I w tym miejscu swojej oceny dotarł do ONZ. Przytoczył, jako przykład zafałszowywania oceny naukowej działanie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu – ciała doradczego ONZ (IPCC). Przypomnijmy, że od 1990 r. regularnie publikuje on raporty dotyczące zmian klimatycznych.

- Moim zdaniem nie ma prawdziwego kryzysu klimatycznego - mówił w Seulu Clauser. Jak dodawał, istnieje jednak bardzo realny problem z zapewnieniem przyzwoitego standardu życia dla dużej światowej populacji, której zapotrzebowanie na energię rośnie. Stąd w ocenie fizyka wyzwanie, jakim jest kryzys energetyczny.

- Ten ostatni jest niepotrzebnie zaostrzany przez to, co moim zdaniem jest błędną nauką o klimacie – uważa Amerykanin.

Media i światowa, naukowa opinia publiczna powoli ustosunkowuje się do oceny, jaką wygłosił w Korei Clauser.

John Clauser, notatka biograficzna. Nagroda Nobla nie była pierwsza

John Clauser jest urodzonym w 1942 r. fizykiem-teoretykiem. Przyszedł na świat w naukowej rodzinie. Jego ojciec był profesorem aeronautyki. Clauser ukończył edukację, po której wszedł w naukową karierę. Pracował i wykładał w dekadach XX w. m.in. na California Institute of Technology, University of California, pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory.

Nagrodę Nobla otrzymał za pracę z Alainem Aspectem i Antonim Zeilingerem. Wcześniej za osiągnięcia naukowe został uhonorowany "Wolf Prize in Physics". To wyróżnienie odebrał w 2010 r.