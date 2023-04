OPI-PIB: 124,3 tys. osób zarejestrowało się na platformie edukacyjnej NAVOICA

Około 124,3 tys. osób zarejestrowało się do końca marca 2023 r. na platformie edukacyjnej NAVOICA z kursami on-line. Wydano do tej pory prawie 85,7 tys. certyfikatów ukończenia kursu – podał Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

NAVOICA www.navoica.pl to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca wyłącznie bezpłatne kursy online, opracowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Nazwa platformy pochodzi od imienia bohaterki popularnej legendy o Nawojce, która jest uznawana za pierwszą polską studentkę.

Oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), czyli szkolenia online otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników. Każdy chcący wziąć udział w kursie powinien jedynie się zarejestrować. Nie ma ograniczeń co do liczby kursów. Materiały na platformie mogą wykorzystać także uczniowie, studenci i nauczyciele podczas kształcenia na odległość. Oferta kursów jest stale poszerzana.

"Można już z całą pewnością stwierdzić, że edukacja zdalna na dobre zadomowiła się również w Polsce. Na tym tle w niczym nie ustępujemy państwom zachodnim. Dobrym przykładem jest prowadzony przez OPI portal NAVOICA, na którym udostępniamy całkowicie za darmo kursy edukacyjne opracowane głównie przez polskie środowisko akademickie. Do końca marca 2023 r. na naszym portalu założono już ok. 124,3 tys. kont i wydaliśmy do tej pory prawie 85,7 tys. certyfikatów ukończenia kursu" - poinformował dyrektor OPI-PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz, cytowany w komunikacie Ośrodka.

"Edukacja online w pełni odpowiada oczekiwaniom studentów, głównie z pokolenia Z i millenialsów, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem nauki, pracy, rozwijania swoich zainteresowań. W związku z tym, edukacyjne kursy online w najbliższych latach czeka stały rozwój. Możemy spodziewać się, że forma tych kursów będzie ewoluować i staną się one jeszcze bardziej dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika" - dodał.

Jak zauważa OPI-PIB osoby zainteresowane edukacją zdalną poszukują najczęściej kursów, które pomogą im zwiększyć swoje kompetencje, dzięki czemu osoby te staną się bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Istnieje także pewna grupa ludzi, która szuka kursów hobbystycznych, pomagających im rozwijać własne pasje.

"Na portalu NAVOICA posiadamy obecnie aż 20 kategorii tematycznych kursów. Największa ich liczba dotyczy informatyki i programowania. Nie jest dla nikogo niespodzianką, że specjaliści od nowych technologii mogą liczyć na dobrze płatną pracę, co przekłada się na popularność kursów IT. Duża liczba kursów dotyczy także ekonomii i zarządzania" - powiedziała dr Aleksandra Kołodziejczak z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI-PIB, również cytowana w komunikacie.

"W OPI nie poprzestajemy tylko na rozwoju platformy NAVOICA. Obserwujemy trendy i badamy potrzeby użytkowników. Na tej podstawie nasi eksperci także przygotowują dostępne na platformie kursy. Obecnie dostępne są m.in. kursy dotyczące sztucznej inteligencji, nauki języka angielskiego oraz podstaw prawa, które opracowali eksperci OPI" - dodała.

Jak podano, ze statystyk za 2022 r. wynika, że oprócz treści IT i biznesowych, bardzo dużą popularnością cieszył się kurs dotyczący umiejętności studiowania. Kurs "Academic Skills", opracowany w języku angielskim przez naukowców z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zainteresował w 2022 r. ponad 4 tys. osób.

"Najprawdopodobniej jest to związane ze wzrastającą atrakcyjnością polskich uczelni dla studentów zagranicznych. Zgodnie z opublikowanym na portalu RAD-on raportem OPI +Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce+, współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił odpowiednio 6,8 proc. w 2020 r. i 7,1 proc. w 2021 r. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców o 3,34 tys., do poziomu 85,9 tys. osób w 2021 r. Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, warto opracować ofertę edukacyjną online dla studentów z zagranicy" - czytamy.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu "Polski MOOC", realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Stworzył ją Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. OPI-PIB jest operatorem platformy i dba o rozwój projektu, a także nadzoruje jakość metodyczną kursów. Operatorem merytorycznym platformy do lipca 2020 r. była Fundacja Młodej Nauki.

NAVOICA jest wspierana instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.