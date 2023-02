Opole: Areszt dla dilera; w domu urządził sklep z narkotykami

Opolski sąd aresztował na trzy miesiące 22-letniego mężczyznę, u którego w mieszkaniu znaleziono prawdziwy "sklep z narkotykami". Jak informuje KM Policji w Opolu, zatrzymany eksponował swoje narkotyki niczym słodycze - na półkach.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Opolu, jej funkcjonariusze od dłuższego czasu obserwowali jednego z mieszkańców Opola, którego podejrzewano o związki z przestępczością narkotykową.

Na podstawie zebranych informacji postanowiono przeszukać mieszkanie 22-latka. Tam okazało się, że 22-latek "towar" eksponował jak na sklepowych półkach. Policjanci na miejscu znaleźli ponad 150 woreczków strunowych z zawartością białego proszku, kryształki metamfetaminy, grzyby halucynogenne, blisko 400 sztuk tabletek różnego koloru, znaczki LSD i ok. 1,5 kg marihuany. Jak przystało na punkt handlowy, oprócz "towaru" była tam odpowiednia waga, woreczki strunowe do jego pakowania i gotówka.

Diler został zatrzymany, a narkotyki przekazane do badań laboratoryjnych. Do tej sprawy kryminalni z miejskiej zatrzymali także dwóch 20-latków którzy mieli zaopatrywać się pod tym adresem. Najstarszy z trójki usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i wielokrotnej sprzedaży zakazanych substancji, a na wniosek śledczych sąd aresztował go na trzy miesiące. Wobec 20-latków zastosowano nadzór policyjny. Za przestępstwa objęte zarzutami jakie przedstawiono 22-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.