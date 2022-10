Opole: Areszt dla podejrzanych o znęcanie się nad psem

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Opolu sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec dwóch mężczyzn, którym zarzucono znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Jak poinformowała opolska prokuratura, podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Opolu, do zdarzenia doszło w jednej z podopolskich wsi. Według ustaleń śledztwa 61-letni Stanisław K. chciał pozbyć się psa należącego do jego córki. Postanowił zabić zwierzę przy pomocy 23-letniego Patryka P., który był już wcześniej karany za pobicie.

Mężczyźni wyprowadzili psa w pole kukurydzy, gdzie zadali mu trzy ciosy nożem. Następnie próbowali dobić zwierzaka rzucając w niego cegłówką. Ostatecznie zostawili ciężko rannego psa w polu i rozeszli się do swoich domów. Policję o zdarzeniu powiadomił Patryk P., który zastrzegł, że nie miał nic wspólnego z ranieniem czworonoga. Odnalezionym zwierzakiem zajął się weterynarz, któremu udało się uratować mu życie. Tego samego dnia zatrzymano Stanisława K. Obydwaj mężczyźni w chwili zatrzymania byli pijani.

Podejrzanym przedstawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do 5 lat więzienia. Stanisław K. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i opisał przebieg zdarzenia, wskazując również na rolę Patryka P. Wyjaśnienia drugiego z zatrzymanych, który utrzymywał, że nie uczestniczył w katowaniu psa, uznano za niewiarygodne.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Opolu wobec mężczyzn zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Zdaniem sądu, zgromadzony materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił sprawstwo Stanisława K. i Patryka P., a tylko areszt tymczasowy pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie postępowania.