Opole: Badania naukowca z Chin i Indii będą kontynuowane na uczelni z Opolu

Pochodzący z Chin prof. Zhixiong Li Zhixiong Li przedłuża badania naukowe na Politechnice Opolskiej. Zaliczany do grona 2 proc. najczęściej cytowanych na świecie naukowiec będzie współpracował z pochodzącym z Indii z prof. Munishem Kumarem Guptą.

Jak powiedziała PAP Anna Kułynycz, rzeczniczka Politechniki Opolskiej, prof. Zhixiong Li miał początkowo w Polsce spędzić tylko dwa lata, jednak podjął decyzję o przedłużeniu pracy na opolskiej uczelni, gdzie zajmuje się nowatorską, sterowaną danymi, opartą na inteligentnym prognozowaniu platformą do złożonych systemów cyberfizycznych.

"Prognostyka i zarządzanie złożonych systemów cyberfizycznych (CPS) zawsze było najwyższym priorytetem dla rządów i inżynierów na całym świecie. Celem badań prowadzonych przez prof. Zhixionga Li jest poprawa niezawodności i żywotności CPS, które są wykorzystywane m.in. w układach pojazdów autonomicznych, inteligentnych sieciach energetycznych, czy w wielu wielkoskalowych technologiach o kluczowym znaczeniu w zakresie bezpieczeństwa" - wyjaśniła Kułynycz.

Podczas realizacji projektu prof. Zhixiong Li współpracuje z naukowcami Politechniki Opolskiej, w tym także z prof. Munishem Kumarem Guptą, który na uczelni zajmuje się m.in. modelami uczenia maszynowego do monitorowania w czasie rzeczywistym i diagnozowania charakterystyk energetycznych w zrównoważonym procesie obróbki skrawaniem.

"W tych badaniach dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie technik opartych na wiedzy dla inteligentnego sektora produkcyjnego. Wspólnie opracowujemy wiodące na świecie technologie w inteligentnej produkcji, proponując nowatorskie technologie czujników do monitorowania stanu złożonych systemów fizycznych. Zwiększając jakość badań i ich wpływ, liczymy na to, że Politechnika Opolska będzie coraz lepsza w rankingach światowych" - mówi prof. Zhixiong Li, który wcześniej pracował na uczelniach m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych czy w Republice Korei.

Efektem prac chińskiego naukowca jest m.in. udział w zaprojektowaniu statku solarnego "Zhongyuan Tengfei", który jest pierwszym na świecie statkiem solarnym pływającym po oceanie. Prof. Li jest w gronie Top 2 proc., czyli elicie naukowej całego świata, grupie najczęściej cytowanych naukowców.

Realizacja projektu naukowca na Politechnice Opolskiej była możliwa dzięki konkursowi POLS, którego celem jest wspieranie mobilności naukowców z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczynia się do wzmacniania potencjału naukowego polskich instytucji badawczych. Kwota grantu (od 100 do 200 tys. euro) może być przeznaczona m.in. na wynagrodzenia zespołu badawczego, zakup aparatury, koszty materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji.