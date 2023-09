Opole: Blisko 14 tysięcy osób skorzystało z regionalnego programu wspierania matki i dziecka

W ciągu dwóch lat z prowadzonego przez klinikę ginekologiczno-położniczą w Opolu programu, mającego wspomagać mamy i dzieci do 2 lat, skorzystało blisko 14 tysięcy osób. W ramach projektu zrealizowano ponad 48 tys. świadczeń.

Realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu projekt wsparcia rodziny był prowadzony od stycznia 2020 roku. Z pomocy specjalistów mogły skorzystać zarówno przyszłe mamy, jak i rodzice oraz dzieci do lat dwóch. Celem programu była profilaktyka, diagnostyka i niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci.

Jak informuje opolski urząd marszałkowski, zawarta w projekcie oferta była kompleksowa i obejmowała usługi poza koszykiem NFZ. Władze regionu podkreślają, że jednym z celów było zachęcenie do posiadania dzieci poprzez zaoferowanie wysokiej jakości opieki nad kobietami i dziećmi. Jest to szczególnie ważne w regionie, który ma najgorsze w kraju wskaźniki demograficzne, i w którym liczba mieszkańców systematycznie maleje od ponad dwudziestu lat. Tylko w 2017 roku w województwie opolskim na świat przyszło ponad 9,5 tysiąca dzieci. W tym roku przewiduje się przyjęcie mniej, niż 6 tysięcy porodów.

Dyrektor kliniki, Małgorzata Sobel podkreśla, że projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów. Przeprowadzono ponad 300 konsultacji genetycznych, przy czym u około 100 płodów wykryto nieprawidłowości anatomiczne lub genetyczne. Dzięki wczesnej diagnozie można było skierować przyszłe mamy do referencyjnych ośrodków opieki nad matką i dzieckiem.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale przede wszystkim zadowoleni są rodzice, którzy skorzystali z tego projektu. Zrealizowaliśmy ponad 48 tysięcy świadczeń, skorzystało z niego 13 775 osób, w tym 5200 z miasta Opola, 3000 z powiatu opolskiego i około 5500 z pozostałych powiatów. Co ważne, były to świadczenia, które nie są refundowane z NFZ - m.in. badania prenatalne kobiet do 35 roku życia oraz wszelkie świadczenia związane z wykrywaniem nieprawidłowości w rozwoju dziecka" - wyjaśniła dyrektor Sobel.